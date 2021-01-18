Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 при повышенной волатильности, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Дальнейшая динамика российской валюты будет обуславливаться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, изменением цен на нефть, а также, возможно, геополитической тематикой. При этом волатильность в рубле может остаться повышенной. Целевой краткосрочный курс российский валюты - 73-75 рублей за доллар США", - прогнозирует Малин.

Эксперт напоминает, что на прошлой неделе можно было наблюдать укрепление доллара по отношению к большинству валют развитых и развивающихся рынков. Отчасти это было обусловлено некоторым ухудшением рыночных настроений. Для рубля дополнительным негативом оказалось снижение цен на нефть на 1,6% за неделю, а также рост геополитических рисков. В результате по итогам недели индекс валют развивающихся стран потерял 0,1%, рубль ослаб на 0,7% по отношению к доллару США.

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