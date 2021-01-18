BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли CarMax Inc., Incyte Corp., McDonald's Corp., Accenture и Micron Technology, говорится в комментарии инвесткомпании.

Компания CarMax покупает и продает подержанные автомобили розничным и оптовым покупателям, а также предоставляет финансирование на приобретение автомобилей, отмечают эксперты. "В свете сильных результатов компании и ожиданий роста трат населения после выплаты экономических стимулов мы повышаем наши прогнозы скорректированной EPS CarMax на финансовые 2021-22 гг. до $4,46 и $5,63 с $4,07 и $5,15 соответственно. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям CarMax и повышаем целевую цену до $110 со $105", - пишут они.

"Incyte - биотехнологическая компания с широкой линейкой продуктов на рынке - развивает крупный портфель проектов, включающий различные кандидатные лекарства на поздних стадиях исследований, которые, как мы считаем, могут стать бестселлерами в ближайшие несколько лет. Недавно компания получила одобрение FDA на экстренное применение Baricitinib в сочетании с Remdesivir для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, которым требуется кислородная терапия", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям McDonald's с целевой ценой $245. Хорошее состояние сегментов онлайн-заказов, доставки и выдачи через авто-окно позволит компании пережить период слабых продаж в отрасли лучше, чем большинство других ресторанных сетей. Мы повышаем наш прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2020 год до $6,30 с $5,84 и прогноз на 2021 год до $8,50 с $8,10 (обе оценки выше консенсуса). Наш долгосрочный прогноз роста прибыли - 10%", - указывают эксперты .

Accenture - ирландская консалтинговая компания, специализирующаяся на широком спектре услуг по оптимизации бизнес-процессов - повысила прогноз выручки на весь финансовый 2021 год, подтвердила прогноз операционной рентабельности и, как следствие, также повысила прогноз скорректированной EPS. "Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям компании и повышаем целевую цену на 12 месяцев до $300 с $235", - пишут аналитики BCS.

Осталась в лидерах и компания Micron - один из лидеров в сфере производства чипов памяти. Менеджмент повысил ориентиры по выручке, валовой марже и скорректированной EPS на текущий квартал. В текущих условиях сегменты DRAM и NAND получают поддержку от растущего спроса и улучшения динамики ценообразования. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям Micron с целевой ценой на 12 месяцев на уровне $85 (повышена с $65)", - указывают эксперты инвесткомпании.

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