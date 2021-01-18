Рубль днем продолжает заметно дешеветь к доллару и евро из-за роста политических рисков

Москва. 18 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине из-за увеличения политических рисков после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сразу после приземления самолета.

Курс доллара США составил 74,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 61,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,59 руб./EUR1, подорожав на 67,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 64,3 копейки - до 81,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 января на 42,82 копейки, до 73,9735 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,58 копейки, до 89,3304 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно дешеветь к доллару и евро на дневных торгах, так как игроки пересматривают риски дальнейшего ухудшения взаимоотношений между Россией и западными странами на фоне их реакции на задержание оппозиционного политика Алексея Навального сразу после его возвращения из Германии, где он с августа прошлого года лечился от последствий отравления.

Представители стран ЕС и США призывают власти РФ освободить Навального, задержанного 17 января в аэропорту "Шереметьево". С заявлениями выступили глава Евросовета, председатель Еврокомиссии, глава дипломатии ЕС, главы МИД США, Великобритании, Германии, Канады, Италии, Нидерландов, внешнеполитические ведомства Франции и Австрии также выпустили соответствующие заявления. Министры иностранных дел стран Балтии пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального.

Вашингтон обеспокоен задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, видит в этом политику, заявил посол США в РФ Джейк Салливан.

США требуют немедленного освобождения Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту "Шереметьево", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Ужасает то, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть незамедлительно освобожден", - написал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в твиттере.

Как ранее сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.

"Задержание Навального умеренно негативно отразилось на рубле и российском фондовом рынке и вызвало резкую реакцию на Западе. Страны ЕС и США осудили действия российских властей и призвали освободить его. Участники рынка сдержанно отреагировали на задержание. Раньше рубль на таких событиях терял больше 1%. Видимо, они ожидают решения суда по избранию мере пресечения", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Тем временем, ключевым событием для мировых рынков на этой неделе будет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и инвесторам особенно интересно, насколько быстро он сможет запустить запланированные и изложенные им новые стимулы.

Как сообщалось, предложенный Байденом пакет мер поддержки экономики включает прямые выплаты американцам в размере $1400, временное увеличение выплат безработным, а также повышение минимального уровня заработной платы на федеральном уровне до $15 в час. Эксперты считают, что Байдену не удастся провести его в таком виде через Конгресс.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также выступление в Сенате во вторник Джанет Йеллен, экс-председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутой Байденом на пост министра финансов страны.

По данным источников The Wall Street Journal, Йеллен даст понять, что придерживается подхода, при котором курс доллара должен определяться рынком. Это будет означать, что позицией Минфина будет невмешательство в динамику доллара, от которой часто отступал нынешний президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о необходимости принятия центробанком мер для ослабления доллара.

В понедельник рынки США закрыты, так как в стране отмечают День Мартина Лютера Кинга.

"Доллар начинает неделю с укрепления на глобальном рынке, рисковые активы находятся под давлением, локально поводы для позитива исчерпаны. Активность торгов сегодня будет пониженной из-за выходного дня в США. Инвесторы ожидают инаугурации Байдена и продолжат оценивать перспективы согласования мер бюджетного стимулирования в США. Рубль снижается вместе с другими валютами EM в рамках общего тренда, при этом на российскую валюту дополнительное давление оказывают политические новости: представители США и ЕС уже осудили задержание Навального в Москве. Позитивный импульс от нефти нивелируется бюджетным правилом, тем не менее, мы ожидаем укрепления национальной валюты в среднесрочной перспективе на фоне сезонного расширения текущего счета в отсутствие реализации геополитических рисков", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе волатильной сессии в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,49% - до $54,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,27% - до $52,22 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара США, а также снижающегося оптимизма трейдеров в отношении восстановления спроса из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире.

Обеспокоенность инвесторов также вызывают карантинные меры в Китае, которые, по данным Nikkei, затрагивают 29 млн жителей страны. В КНР шестой день подряд фиксируется более 100 новых случаев заражения коронавирусом в день.

Однако статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре, ограничивают снижение цен на нефть в понедельник, пишет Bloomberg.

Экономика Китая увеличилась на 2,3% в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. В четвертом квартале объем ВВП подскочил на 6,5% - таким образом, темпы роста вернулись к докризисному уровню. Эксперты в среднем прогнозировали повышение китайского ВВП на 2,2% в 2020 году и на 6% в октябре-декабре. Тем временем, объем промпроизводства в КНР в декабре увеличился на 7,3%.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,69% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,9% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых.