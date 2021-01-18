Цены на нефть, вероятно, останутся в диапазоне $54-56/барр. на текущей неделе - BCS GM

Цены на нефть марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $54-56 за баррель на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы по-прежнему считаем, что, с фундаментальной точки зрения, цены на нефть должны в ближайшее время скорректироваться. Однако с учетом того, что рынок ожидает новых стимулов в США со стороны контролируемого демократами Вашингтона и сокращений (net) от ОПЕК+, цены на нефть марки Brent могут пока остаться в диапазоне $54-56 за баррель", - отмечают аналитики BCS GM Рональд Смит и Василий Мордовцев.

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