Инфляция во II кв. 2021г вернется к цели ЦБ РФ, к концу года замедлится до 3,0-3,5% - Газпромбанк

Инфляция в РФ во втором квартале 2021 года вернется к цели ЦБ РФ, к концу года замедлится до 3,0-3,5%, полагают аналитики Газпромбанка.

"Скачок инфляции до 4,9% по итогам прошлого года заметно превысил показатели последних лет и целевой уровень Банка России в 4%. Причиной этого был ряд разовых факторов, в том числе ослабление рубля, плохой урожай сахарной свеклы, рост мировых цен на продовольствие. Мы считаем, что их негативное влияние на инфляцию завершится в первом полугодии 2021 года. При этом слабый рост реальных доходов населения будет препятствовать дальнейшему разгону инфляции", - пишут эксперты.

По их мнению, стабилизация курса рубля и мировых цен на продовольствие будет способствовать возврату инфляции к целевому уровню ЦБ РФ в 4,0% в ближайшее время. На фоне эффекта высокой базы сравнения инфляция замедлится до 4,0% во втором квартале 2021 года и до 3,0-3,5% в конце года.

"На фоне снижения инфляции политика Банка России останется мягкой. Процентная политика регулятора будет иметь ключевое значение для быстрого выхода экономики из кризиса, и потому низкие процентные ставки сохранятся. Мы ожидаем ключевую ставку на уровне 4,0% по итогам 2021 года", - добавляют эксперты.

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