Рубль пока остается под давлением геополитических рисков - BCS GM

Рубль пока остается под давлением геополитических рисков, несмотря на комфортные цены на нефть и сохраняющиеся в целом оптимистичные настроения на мировых рынках, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Джо Байден на текущей неделе станет президентом США; в течение ближайших 2-4 недель можно ожидать появления ясности в отношении главных приоритетов российской политики его администрации, отмечает аналитик BCS GM Владимир Тихомиров.

"В случае отсутствия шагов, направленных на введение новых жестких санкций против Москвы, не исключено, что уже в феврале, при прочих равных, курс рубля сможет укрепиться - этому будет способствовать снижение странового риска на РФ, - пишет Тихомиров. - Однако объявленные на днях Байденом назначения в Госдеп и задержание оппозиционера Навального говорят о сохранении и даже возможности усиления политических рисков, связанных с РФ. Наш базовый сценарий - сохранение статус-кво в области геополитики. В этом случае курс рубля в течение 1П21 сохранится на уровнях выше 73 руб./$1; во 2П21 по мере восстановления экономики сможет постепенно укрепиться до 70-71 руб./$1".

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