"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 4400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 17,3%, стоп-приказ: 3500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ozon планирует запустить экспресс-доставку продуктов, электроники и товаров повседневного спроса в регионах России. Первым регионом будет Санкт-Петербург, и, возможно, Казань. Учитывая эффективность бизнес-модели, в случае успешной реализации первых проектов компания будет способна занять доминирующую долю в доставке продуктов и товаров повседневного пользования по всей стране", - отмечают аналитики "Фианма".

Также эксперты инвесткомпании указывают, что, с технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который сейчас проходит на 3500 руб. При покупке на 15% и выставлением стоп-заявки на уровне 3500 руб. риск на портфель составит 1%, полагают в "Финаме".

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