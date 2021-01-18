Акции "Ростелекома"- консервативная инвестиция - "Велес Капитал"

Обыкновенные акции "Ростелекома" можно рассматривать в качестве консервативной инвестиции в настоящий момент, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Обыкновенные акции "Ростелекома" в условиях потери импульса к росту рисковых активов, судя по всему, взяли на себя защитную роль и восстанавливаются от района локальной поддержки 98 руб. В целом бумаги, хотя и не показывают склонности к сильному повышению, до преодоления 97 руб. смотрятся достаточно уверенно и вполне могут пойти "на штурм" 100 руб. с перспективой возвращения к августу прошлого года на 101,79 руб. На данный момент представляется оправданным сохранять акции в портфеле в качестве консервативной инвестиции", - пишет Кожухова в комментарии инвесткомпании.

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