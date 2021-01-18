"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 54%, стоп-приказ: $53, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На фоне роста цен на нефть марок Brent и WTI выше $50 за баррель котировки акций многих нефтегазовых компаний во всем мире отстали от их роста. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости компании Valero. Компания Valero относится к цикличным компаниям, и если ставить ставку на восстановление экономики, то можно формировать позицию", - пишут аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, бумага находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается движение в сторону восстановления к показателям февраля 2020 года. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $90. При покупке на 16% и выставлением стоп-заявки на уровне $53 риск на портфель составит 1,5%", - указывают эксперты инвесткомпании.

Valero Energy - американская вертикально интегрированная нефтяная компания со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас. В 2011 году компания занимала 70 место в Fortune Global 500. По данным на 2010 год компания владела 18 НПЗ совокупной мощностью 3,3 млн баррелей нефти в сутки. Розничная сеть компании насчитывает более 5000 АЗС.

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