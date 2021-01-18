BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НОВАТЭК", "Газпром", "ММК", "Северсталь" и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты BCS Express отмечают, что "НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Они оставляют компанию в числе фаворитов с целью отыграть очень высокие цены на СПГ в Азии и в меньшей степени - в Европе.

"Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Компания сохраняет место в списке топ-5. Из-за масштабного похолодания в Северо-Восточной Азии мировой рынок СПГ неожиданно оказался в состоянии дефицита, что до недавнего времени казалось маловероятным, учитывая вторую волну перенасыщения СПГ и COVID-19", - указывают аналитики.

"ММК" - российский металлургический холдинг. "ММК" сохраняет сильные позиции после недавнего небывалого скачка цен на сталь на внутреннем рынке (+32%, все еще неофициально), объявленного компанией. Увеличение экспорта горячекатаного проката в СНГ на этой неделе, по мнению экспертов BCS Express, должно стать еще одним катализатором дальнейшего роста внутренних цен.

"Северсталь" - это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. "Мы сохраняем "Северсталь" в топ-5, учитывая рост как внутренних, так и экспортных цен в России на прошлой неделе. Кроме того, с конца 2020 г. компания повысила цены на прокат примерно на 13%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Группа М.Видео - Эльдорадо является крупнейшим игроком на российском розничном рынке бытовой техники и электроники с оборотом более 420 млрд руб. По мнению аналитиков BCS Express, М.Видео может стать хорошей ставкой, если рост продаж продолжится и рентабельность будет, по крайней мере, на прежнем уровне в I полугодии 2021 г. за счет реализации стратегии развития онлайн-продаж и электронной коммерции.

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