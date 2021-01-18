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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги понедельника в диапазоне 3425-3535 пунктов - "Фридом Финанс"
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18 января 2021 года 13:50
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги понедельника в диапазоне 3425-3535 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в понедельник в диапазоне 3425-3535 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Драйвером снижения для отечественных площадок выступает коррекция в ценах на нефть. Однако в последние кварталы рынок неоднократно демонстрировал способность абсорбировать различные шоки. С учетом краткосрочных технических факторов я считаю более вероятным возвращение российских фондовых индексов в зеленый сектор по итогам торгов. Ориентир для индекса Мосбиржи на закрытие составляет 3425-3535 пунктов", - указывает Осин. Эксперт инвесткомпании напоминает, что индекс Мосбиржи в понедельник к 11:30 мск снизился на 0,4%, реагируя на негативную динамику американских фондовых индексов в ходе сессии 15 января, а также на падающую нефть. Торговая активность слабая, поскольку в Штатах национальный праздник День Мартина Лютера Кинга, и фондовые биржи закрыты. "Инвесторы отрицательно отреагировали на данные о реальных розничных продажах в США, упавших за декабрь на 1%. Хотя розничные продажи падают три месяца подряд, по итогам года они повысились на 1,6% г/г, что соответствует среднему уровню роста этого показателя, - отмечает Осин. - Анонсированный Байденом пакет стимулирующих мер сигнализирует об отсутствии новых значимых драйверов роста для экономики США. Прямые выплаты гражданам останутся на уровне $2000. Позитивным фактором я считаю наличие в программе мер по поддержке бизнеса, однако объем этой помощи, заложенный на уровне $50 млрд, недостаточен. В то же время в результате принятия новой программы поддержки экономики американский госдолг в ближайшие месяцы увеличится еще на 11%, что транслируется в снижение оценочной требуемой доходности вложений и рост спроса на качество". Позитивным фактором для рынка, на взгляд эксперта, стали данные о динамике китайского ВВП, увеличившегося по итогам 2020-го на 2,9%. В четвертом квартале показатель поднялся на 6,5%, вернувшись к докризисным темпам роста после падения на 6,8% в первом квартале. Базовый сценарий на текущий год предполагает рост ВВП Китая на 5%. Также Осин подчеркивает, что среди лидеров снижения из-за неблагоприятного новостного фона сегодня "Газпром". По данным ФТС, доходы корпорации от экспорта за январь-ноябрь упали на 41,8% г/г, до $22,009 млрд. Физический экспорт газа снизился на 10,5%, до 178,4 млрд куб. м. Впрочем, в текущем месяце цены на газ в регионах, куда поставляет свою продукцию Газпром, активно восстанавливаются, отмечает аналитик "Фридом Финанс". Акции TCS Group вновь в лидерах роста. "Судя по динамике котировок, решение Олега Тинькова о конвертации акций холдинга и сокращении доли, принадлежащей его семье с 84% до 35%, привело к притоку средств крупных инвестиционных структур в акции банка. Их рост отражает долгосрочный потенциал повышения основных финансовых показателей группы, что усиливает краткосрочные риски вложения в данные бумаги", - комментирует Осин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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