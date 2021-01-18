Золоту нужно преодолеть уровень $1865 за унцию для возобновления роста - Saxo Bank

Чтобы выйти на путь восстановления, золоту нужно прорваться выше уровня $1865 за тр. унцию, а уровень поддержки тренда располагается на $1820 за тр. унцию, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Мы сохраняем прогноз на повышение; исходя из нашего прогноза о достижении золотом цены 2200 долл. США за унцию и высокой беты серебра, последнее должно пойти на обгон. В течение 2021 года отношение цен золота и серебра может понизиться до 60 с небольшим, так что само серебро приблизится к $35 за унцию. Однако золото может потратить некоторое время на переваривание последних изменений доллара и доходностей облигаций, прежде чем вернется к подорожанию. После ослабления в начале января его цена установилась в относительно узком диапазоне около $1850 за унцию, причем в основном выше 200-дневной скользящей средней, находящейся сейчас на отметке $1843. Чтобы выйти на путь восстановления, золоту нужно прорваться выше $1865, а уровень поддержки тренда располагается на $1820 за унцию", - отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

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