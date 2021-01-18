Покупка акций Газпрома - топовая идея в секторе для вложений на 2021 год - ПСБ

По мнению аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ), покупка акций "Газпрома" является топовой идеей в секторе для вложений на 2021 год, говорится в обзоре банка. Эксперты рекомендуют акции "Газпрома" к покупке с таргетом в 268 руб. за штуку.

"Работы по прокладке Северного потока-2 в водах ФРГ теперь разрешены круглый год, отметил руководитель отдела порядка на море Федерального ведомства судоходства и гидрографии ФРГ (BSH) Нико Нольте. По сути, теперь получается, что в водах ФРГ круглогодично могут быть задействованы как трубоукладчик Академик Черский с динамическим позиционированием, так и Фортуна - с якорным. При этом укладывать трубы в водах Дании, судя по расписанию оператора Северного потока, будет Фортуна, работы планируют завершить в мае. Достройка Северного потока-2 - один из ключевых факторов роста акций Газпрома в этом году. Мы в базовом сценарии ожидаем, что, несмотря на все преграды, проект будет достроен. Считаем Газпром топовой идей в секторе для вложений на этот год и рекомендуем его акции к покупке с таргетом в 268 руб./акцию", - указывают аналитики ПСБ.

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