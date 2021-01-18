Ослабление рубля, вероятно, продолжится в ближайшие дни - Росбанк

Ослабление рубля, вероятно, продолжится в ближайшие дни, полагают аналитики Росбанка.

"Окончание первой недели года для рубля оказалось смазанным, - говорится в комментарии банка. - Хорошая динамика в середине недели (USD/RUB протестировал уровень 73,1 руб./$1, EUR/RUB - 89,0 руб./EUR1) в дальнейшем сменилась коррекционной динамикой, способной продолжиться в ближайшие дни. Помимо внутриполитических новостей в России (задержание А. Навального) внимание мирового инвестиционного сообщества к перспективам доллара заметно выросло за прошедшие выходные".

Формально бюджетные инициативы Дж. Байдена по наращиванию стимулов для экономики США, обсуждение которых начнется после его инаугурации 20 января, способны оказать давление на доллар и поддержать альтернативные валюты и рисковые активы, считают в Росбанке. Однако "больше долларовой ликвидности" в моменте не эквивалентно "больше рисковых позиций вне зоны доллара". Рост инфляционных ожиданий и базовых ставок усиливает временное преимущество американской валюты на фоне вероятной смены "долларового курса" Минфина США после утверждения Дж. Йеллен главой ведомства.

По мнению аналитиков банка, о формальной смене курса, возможно, и не будет заявлено при новом руководстве, однако амплитуда колебаний американской валюты неизбежно вырастет (индекс доллара DXY прибавил 0,6% до 90,8 п с конца четверга). Последнее обстоятельство крайне важно в свете стремительного увеличения коротких позиций против доллара и казначейских облигаций.

"Более дорогой доллар спровоцировал коррекцию сырьевых котировок (Brent $55/барр., -2,5%), что на текущей неделе может остаться незамеченным в преддверии налоговых выплат и вероятного увеличения продаж со стороны экспортеров. Однако в совокупности с внутриполитическими новостями, способными перерасти во внешнеполитические вызовы, нисходящее движение сырьевых котировок, по нашему мнению, будет крайне интересно для пар USD/RUB (73,6, +0,6%) и EUR/RUB (89,0, б.и.) в обозримом будущем", - указывают эксперты Росбанка.

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