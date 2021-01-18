Приближение налоговых выплат обещает умеренную поддержку рублю - "ЛОКО-Инвест"

Приближение налоговых выплат может оказать умеренную поддержку рублю на текущей неделе, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Рост доллара и снижение нефти обеспечили ослабление большинства ЕМ валют, но снижение рубля на 0,5% выглядели сдержанно. Внешний фон будет доминировать, хотя приближение налоговых выплат обещает умеренную поддержку. Дополнительный негатив рублю может обеспечить решение властей арестовать А. Навального, вернувшегося в воскресенье в РФ, ведь для многих инвесторов это будет напоминанием о санкционных угрозах. Поэтому в понедельник допускаем торги рублем около 74,00 руб./$1, технически важным уровнем является отметка 74,15-74, 20/USD руб./$1". - отмечает Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.