Котировки нефти, скорее всего, будут в диапазоне $50-55/барр. в ближайшие месяцы - Saxo Bank

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $50-55 за баррель в ближайшие месяцы, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Исходя из текущего состояния фундаментальных показателей, мы по-прежнему сомневаемся, что нефть сейчас еще сможет значительно подорожать. Учитывая, как высоко поднялась цена марки Brent с начала ноября, даже снижение до $49 за баррель стало бы лишь слабой коррекцией в пределах мощного восходящего тренда. Мы полагаем, что в предстоящие месяцы она будет устойчиво торговаться в области $50-55, пока фундаментальная ситуация не укрепится достаточно для продолжения ее роста: сначала до $60, а ближе к концу года до $65 за баррель", - пишут аналитики Saxo Bank.

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