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18 января 2021 года 11:29
Котировки нефти, скорее всего, будут в диапазоне $50-55/барр. в ближайшие месяцы - Saxo Bank
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $50-55 за баррель в ближайшие месяцы, говорится в комментарии Saxo Bank. "Исходя из текущего состояния фундаментальных показателей, мы по-прежнему сомневаемся, что нефть сейчас еще сможет значительно подорожать. Учитывая, как высоко поднялась цена марки Brent с начала ноября, даже снижение до $49 за баррель стало бы лишь слабой коррекцией в пределах мощного восходящего тренда. Мы полагаем, что в предстоящие месяцы она будет устойчиво торговаться в области $50-55, пока фундаментальная ситуация не укрепится достаточно для продолжения ее роста: сначала до $60, а ближе к концу года до $65 за баррель", - пишут аналитики Saxo Bank. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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