Возможно ослабление рубля до уровня 75 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля до уровня 75 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам.

"Сохранение коррекционных настроений на рынке энергоносителей и снижение валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле, что позволит паре доллар/рубль выйти в район 74 руб./$1. В дальнейшем тенденция к снижению рубля сохранится, в результате чего американская валюта закрепится в верхней половине диапазона 73-75 руб./$1", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Также, по мнению эксперта, в рамках предстоящей недели доллар может достигнуть верхней границы 73-75 руб./$1. При этом сдерживающим фактором выступит подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 января.

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