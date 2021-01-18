Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта снижается к доллару и евро за счет сокращения интереса к риску со стороны инвесторов и дешевеющей нефти, - полагает Тузов. - Темпы развития пандемии в США и Азии оказывают давление на рынки, в результате растут опасения относительно восстановления спроса на энергоносители как показателя улучшения ситуации в глобальной экономике. Спрос на нефть также сократился в Китае и Индии, что отразилось на котировках. Однако в ближайшее время курс рубля будет поддержан подготовкой экспортеров к налоговому периоду за счет увеличения спроса на рублевую ликвидность".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,73% и составила 54,88 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 2,8% и составила 52,07 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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