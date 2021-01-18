Возможно ослабление рубля до 75 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Возможно ослабление рубля до уровня 75 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики Sber CIB полагают, что на курс российской валюты в ближайшие дни будут оказывать давление усиление глобальной рискофобии (на фоне продления карантинных ограничений в Европе и сообщений о возможных побочных эффектах от противокоронавирусной вакцины), ожидаемый рост геополитических рисков и дальнейшее укрепление доллара США. В понедельник, по оценкам Sber CIB, рубль может подешеветь до 75 руб./$1.

Цена нефти марки Brent, по мнению экспертов Sber CIB, в понедельник, скорее всего, отступит до $54,1 за баррель, а при дальнейшем снижении нацелится на $53 за баррель. Давление на нефтяной рынок оказывают укрепление доллара США и ухудшение эпидемиологической ситуации во всём мире, в том числе в Китае, отмечают в инвестбанке.

Также аналитики Sber CIB в понедельник ждут нейтральной динамики российского рынка акций, но не исключают дальнейшего снижения.

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