Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 73,0-75,0 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 73,0-75,0 руб./$1, а по паре EUR/RUB - 89,00-91,50 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, против российского рубля локально выступит реальная покупка валюты почти на 100 миллионов долларов в рамках бюджетного правила, которая впервые с марта 2020 года возвращается на рынок и способна усилить отрицательное влияние внешнего фона.

"Негативную роль на внешних рынках может играть фиксация прибыли в высокодоходных активах, подорожавших за последнее время, а также сокращение на выходные дни рискованных позиций, - отмечает Тимошенко. - В той же стороне отрицательная динамика нефти и большинства товарных и развивающихся валют из-за опасений за глобальный экономический рост и спрос на нефтяное сырье после новостей о карантинах в китайских городах. Также в Европе канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продлить локдаун. Страхи перед ситуацией с коронавирусом и введением локдаунов сейчас перебивают позитивный эффект от анонсированного накануне избранным американским президентом Джо Байденом масштабного плана поддержки экономики и граждан США".

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