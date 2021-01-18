Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступление главы МИД РФ, макростатистика, выходной в США:

- Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова;

- Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли, заседание министров финансов стран еврозоны;

- Данные по ценам на жильё в Великобритании;

- Рынок США закрыт в связи с Днём Мартина Лютера Кинга.

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