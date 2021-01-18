Котировки нефти, скорее всего, продолжат снижение в понедельник - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, продолжат снижение в понедельник, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent оказались возле $55 за баррель, что почти на $2 ниже 9-месячных максимумов. Учитывая силу реализовавшегося ранее ралли, можно предположить, что инструмент остается перегретым и снижение продолжится. После коррекции инструмент может консолидироваться в диапазоне $52-54 за баррель", - предполагает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

По мере роста цен нарастает и внимание к динамике сланцевого производства в США, отмечает аналитик. На прошлой неделе EIA повысило прогноз по американской добыче на 2021 год. Пока агентство по-прежнему ожидает снижения к уровням 2020 года. Однако кривая фьючерсов уже сейчас позволяет сланцевикам хеджировать будущее производство по ценам выше $50 за баррель WTI на горизонте года, обращает внимание Галактионов.

Также на прошлой неделе данные Baker Hughes показали очередной рост буровой активности, подтверждая позитивные предпосылки для американских сланцевиков, констатирует эксперт BCS Express. Число активных нефтяных буровых установок составило 287 шт. (+12 уст.). Этот объем уже может быть достаточным, чтобы поддерживать стабильный уровень производства, отмечает Галактионов. Дальнейший рост буровой активности может способствовать пересмотру прогнозов по американской добыче в 2021 году в сторону повышения, полагает он.

"В то же время представители сланцевых компаний в основном делают акцент на стремлении обеспечить достойный уровень свободного денежного потока для своих инвесторов. Кризис спроса в 2020 года заставил отрасль пересмотреть приоритеты, и такой бурной экспансии, как мы наблюдали в 2017-2019 гг., уже не ожидается", - пишет аналитик инвесткомпании.

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