Вероятно снижение индекса Мосбиржи в понедельник - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На сложившемся внешнем фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских активах, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи и выходу вниз из диапазона 3450-3500 пунктов, в котором он провел всю предыдущую неделю. В ходе торгов давление на российский рынок сохранится, в результате чего он сделает еще один шаг к отметке 3400 пунктов. Отметим, что на неделе ожидаем достижения индексом Мосбиржи данной отметки на сохранении коррекционных настроений на мировых площадках", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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