Рубль, скорее всего, ослабнет до 74,5-75 руб./$1 в начале текущей недели - BCS Express

Курс рубля, скорее всего, ослабнет до уровней 74,5-75 руб./$1 в начале текущей недели, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс USD/RUB завершал прошлую неделю около 73,6 руб./$1. До ключевой зоны поддержки 72,6-73 руб./$1 пара так и не сумела дойти. Учитывая все внешние факторы, а также начало покупок валюты со стороны Минфина, рубль может проявить слабость. Курс USD/RUB в начале недели, скорее всего, пойдет в сторону 74,5-75 руб./$1", - указывает аналитик инвесткомпании.

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