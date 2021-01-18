Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 18 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу и продемонстрировали максимальное недельное падение с 30 октября. Инвесторы оценивали представленный избранным президентом США Джо Байденом план помощи экономике в условиях пандемии COVID-19 и квартальные результаты крупных банков. Представленный Байденом пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда. Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы помогут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем фактом, что Байден может столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

Опубликованные в пятницу статданные указали на неожиданное снижение розничных продаж в США в декабре. Таким образом, сокращение розничных продаж в США было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд. Эксперты не прогнозировали изменений по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи упали на 1,4%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее. Индекс потребительского доверия в США в январе упал до 79,2 пункта с 80,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение индекса до 80 пунктов, респонденты Bloomberg - до 79,5 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно снижаются. Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 мск снизился на 0,94%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск упал на 2,01%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,78%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск вырос на 1,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,61%.

Шанхайский и гонконгский индексы растут на данных Государственного статистического управления (ГСУ) КНР о росте ВВП страны на 2,3% в 2020 году. Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, Китай, вероятно, является единственной из крупных мировых экономик, показавших рост в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП по итогам минувшего года на 2,2%. В четвертом квартале 2020 года китайский ВВП подскочил на 6,5%, вернувшись к докризисным темпам роста после падения на 6,8% в первом квартале.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара США, а также снижающегося оптимизма трейдеров в отношении восстановления спроса на нефть в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире. Статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре, ограничивают снижение цен на нефть в понедельник.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $54,74 за баррель, что на 0,65% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 января эти контракты подешевели на 2,3% - до $55,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,09 за баррель, что на 0,52% ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы уменьшились в цене на 2,3% - до $52,36 за баррель.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц - до 287 установок. Количество установок увеличивается уже восемь недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 386 единиц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,316 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,033 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 января снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 721,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,57%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,3%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,3%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД БО-07" (+0,49%), "АФК Система-1Р-13" (+0,17%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 20% выпуска на 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,6% годовых. Эмитент 24 декабря разместил по закрытой подписке дебютный 3-летний выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,03% годовых. Купоны квартальные. 30 декабря компания завершила размещение по закрытой подписке 98,86% 2-го выпуска классических облигаций со сроком обращения 7 лет и 4 месяца объемом 225,2 млрд рублей. Номинальный объем выпуска - 232,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,18% годовых. Последующие ставки купона рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ + 1,93%. Таким образом, в настоящее время в обращении находится 2 выпуска классических облигаций компании на 230,2 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 1 млрд рублей.

"Обувь России" (MOEX: OBUV) 19 января начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 4 года объемом 1,5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. Ставка ежемесячного купона по выпуску установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 5-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 5,55% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,30 процентного пункта. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал. Облигации размещены в рамках программы серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, срок действия программы - 20 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться сроком на 10 лет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 18-го купона облигаций 22-й серии в размере 6,92% годовых, а также ставки 24-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 5,91% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона была определена по результатам book building в размере 9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-20-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 2,5% годовых. По выпуску объявлена 10-летняя оферта с исполнением 3 августа 2022 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона была установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Купоны квартальные.