Brent подешевела до $54,56 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно снижаются. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу и продемонстрировали максимальное недельное падение с 30 октября.

Инвесторы оценивали представленный избранным президентом США Джо Байденом план помощи экономике в условиях пандемии COVID-19 и квартальные результаты крупных банков.

Представленный Байденом пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы помогут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем фактом, что Байден может столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

Между тем опасения по поводу потенциального увеличения налогов могут ограничить возможности рынка для дальнейшего роста, говорят аналитики.

Тем временем председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике, в том числе о сокращении программы выкупа активов, пока слишком рано.

Он отметил, что рынок труда США далек от полного восстановления, сообщает The Wall Street Journal.

Опубликованные в пятницу статданные указали на неожиданное снижение розничных продаж в США в декабре. Таким образом, сокращение розничных продаж в США было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд. Эксперты не прогнозировали изменений по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи упали на 1,4%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в декабре 2020 года увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics и The Wall Street Journal. Рост промпроизводства зафиксирован по итогам третьего месяца подряд.

Динамика за ноябрь была пересмотрена в лучшую сторону - в позапрошлом месяце промпроизводство выросло на 0,5%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в США в январе упал до 79,2 пункта с 80,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение индекса до 80 пунктов, респонденты Bloomberg - до 79,5 пункта.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подешевели на 1,8%, хотя крупнейший банк США по объему активов получил рекордную чистую прибыль в четвертом квартале 2020 года в связи с роспуском резервов на сумму около $3 млрд. При этом прибыль банка в расчете на акцию, выручка и чистый процентный доход превзошли ожидания экспертов.

Цена бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) снизилась на 6,9%. Банк, входящий в тройку крупнейших в США, зафиксировал более высокую, чем ожидалось, чистую прибыль в четвертом квартале 2020 года, однако показатель выручки не оправдал ожиданий.

Котировки акций Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) уменьшились на 7,8%. Лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США отчитался о превысившей ожидания прибыли в четвертом квартале 2020 года, но выручка оказалась слабее прогнозов рынка.

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подешевели на 4,8%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США инициировала проверку в отношении Exxon в связи с поступившей от ее сотрудника осенью прошлого года информацией, что компания завысила оценку своих нефтегазовых активов в Пермском бассейне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В пятницу также снизились акции авиакомпаний. Цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. уменьшилась на 5,2%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 4,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 177,26 пункта (0,57%) и составил 30814,26 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 27,29 пункта (0,72%) - до 3768,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 114,14 пункта (0,87%) и составил 12998,50 пункта.

За неделю Dow потерял 0,9%, S&P 500 и Nasdaq снизились на 1,5%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно снижаются.

В то же время, шанхайский и гонконгский индексы растут на данных Государственного статистического управления (ГСУ) КНР о росте ВВП страны на 2,3% в 2020 году.

Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, Китай, вероятно, является единственной из крупных мировых экономик, показавших рост в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП по итогам минувшего года на 2,2%.

В четвертом квартале 2020 года китайский ВВП подскочил на 6,5%, вернувшись к докризисным темпам роста после падения на 6,8% в первом квартале.

Некоторые показатели свидетельствуют о замедлении активности в декабре, однако в целом "активность остается уверенной, что поддерживает рынок труда", отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует Associated Press.

Тем временем у инвесторов возникают сомнения относительно того, сможет ли Джо Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Как отмечает AP, демократы получат большинство в Сенате лишь с небольшим перевесом, что снижает шансы принятия предложенных стимулов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 мск снизился на 1%.

Объем промышленного производства в Японии в ноябре 2020 года сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Снижение показатель было зафиксировано впервые за полгода. В октябре промпроизводство в стране подскочило на 4%.

Лидером падения среди компонентов индекса Nikkei 225 являются акции Nikon Corp., которые теряют в цене 6,7%. Котировки акций J. Front Retailing Co. Ltd. снижаются на 6,1%.

Тем временем бумаги Denso Corp., производителя электронных автокомпонентов, дорожают на 2,2%, поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc. - на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск вырос на 1,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,61%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. - на 6,8%. Бумаги мобильного оператора China Mobile Ltd. прибавляют в цене 4,5%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 3,1 %.

Рыночная стоимость банков HSBC Holdings и Hang Seng Bank Ltd. уменьшается на 2,4% и 1,4% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск снизился на 2,01%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 3,1%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подешевели на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,78%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала соответственно на 2,9% и на 1,4%. Котировки акций нефтяных также снизились: Santos Ltd. - на 0,8%, Oil Search Ltd. - на 2,3%.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара США, а также снижающегося оптимизма трейдеров в отношении восстановления спроса на нефть в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире.

Статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре, ограничивают снижение цен на нефть в понедельник, пишет Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $54,56 за баррель, что на $0,54 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 января эти контракты подешевели на $1,32 (2,3%) - до $55,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $51,91 за баррель, что на $0,45 (0,86%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы уменьшились в цене на $1,21 (2,3%) - до $52,36 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.

Экономика Китая увеличилась на 2,3% в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). В четвертом квартале объем ВВП подскочил на 6,5% - таким образом, темпы роста вернулись к докризисному уровню. Эксперты в среднем прогнозировали повышение китайского ВВП на 2,2% в 2020 году и на 6% в октябре-декабре. Тем временем, объем промпроизводства в КНР в декабре увеличился на 7,3%.

Снижение цен дает передышку нефтяному рынку, который довольно сильно вырос за последнее время, отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли.

"Ключевым событием для рынка будет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и инвесторам особенно интересно, насколько быстро он сможет запустить озвученные им новые стимулы", - цитирует эксперта Bloomberg.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц - до 287 установок. Количество установок увеличивается уже восемь недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 386 единиц.