18 января 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: преобладание продаж
Аналитики ждут негативного старта торгов на российском рынке акций в понедельник на сложившемся к утру внешнем фоне.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра внешний фон продолжает ухудшаться: около 0,2% теряют американские фьючерсы, в процентном минусе торгуется нефть. К этому стоит добавить и задержание вернувшегося в Россию опального политика Алексея Навального. Западный мир воспринял это негативно, от некоторых стран начали звучать призывы к введению в отношении России санкций. В пятницу индекс Мосбиржи завершил основные торги на поддержке 3450 пунктов. Сегодня с утра она будет пробита, и следующей технической целью снижения рублевого индикатора рынка станет район 3300 пунктов. Но пока такое снижение кажется избыточным".
BCS Express (Василий Карпунин): "Ближе к завершению предыдущей недели индекс Мосбиржи опустился к нижней границе локального бокового коридора около 3450 пунктов. Риски продолжения временной нисходящей коррекции достаточно высокие".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся внешнем фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских активах, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи и выходу вниз из диапазона 3450-3500 пунктов, в котором он провел всю предыдущую неделю. В ходе торгов давление на российский рынок сохранится, в результате чего он сделает еще один шаг к отметке 3400 пунктов. Отметим, что на неделе ожидаем достижения индексом Мосбиржи данной отметки на сохранении коррекционных настроений на мировых площадках".
"Атон": "Российский рынок акций откроет торговую сессию в понедельник на отрицательной территории".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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18 января 2021 года 12:45
По мнению аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ), покупка акций "Газпрома" является топовой идеей в секторе для вложений на 2021 год, говорится в обзоре банка. Эксперты рекомендуют акции "Газпрома" к покупке с таргетом в 268 руб. за штуку.
"Работы по прокладке Северного потока-2 в водах ФРГ теперь... читать дальше
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18 января 2021 года 12:04
Ослабление рубля, вероятно, продолжится в ближайшие дни, полагают аналитики Росбанка.
"Окончание первой недели года для рубля оказалось смазанным, - говорится в комментарии банка. - Хорошая динамика в середине недели (USD/RUB протестировал уровень 73,1 руб./$1, EUR/RUB - 89,0 руб./EUR1) в... читать дальше
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18 января 2021 года 11:47
Москва. 18 января. Во второй половине января на рынке акций РФ возможна более активная фиксация прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за новых карантинных ограничений в ряде стран, что приведет к коррекции индексов с достигнутых ранее вершин. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на текущей неделе может составить 3400-3500 пунктов, для индекса РТС - 1400-1500 пунктов. читать дальше
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18 января 2021 года 11:36
Приближение налоговых выплат может оказать умеренную поддержку рублю на текущей неделе, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.
"Рост доллара и снижение нефти обеспечили ослабление большинства ЕМ валют, но снижение рубля на 0,5% выглядели сдержанно. Внешний... читать дальше
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18 января 2021 года 11:29
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $50-55 за баррель в ближайшие месяцы, говорится в комментарии Saxo Bank.
"Исходя из текущего состояния фундаментальных показателей, мы по-прежнему сомневаемся, что нефть сейчас еще сможет значительно подорожать. Учитывая, как... читать дальше
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18 января 2021 года 10:51
Возможно ослабление курса рубля до уровня 75 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам.
"Сохранение коррекционных настроений на рынке энергоносителей... читать дальше
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18 января 2021 года 10:31
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта снижается к доллару и евро за счет... читать дальше
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18 января 2021 года 10:25
Москва. 18 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль упал к бивалютной корзине из-за увеличения политических рисков после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан. читать дальше
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18 января 2021 года 10:18
зможно ослабление рубля до уровня 75 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Аналитики Sber CIB полагают, что на курс российской валюты в ближайшие дни будут оказывать давление усиление глобальной рискофобии (на фоне продления карантинных ограничений в Европе и... читать дальше
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18 января 2021 года 10:12
Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 73,0-75,0 руб./$1, а по паре EUR/RUB - 89,00-91,50 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.
По мнению эксперта, против российского рубля локально... читать дальше
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18 января 2021 года 10:02
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступление главы МИД РФ, макростатистика, выходной в США:
- Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова;
- Комментарии главы Банка Англии Эндрю... читать дальше
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18 января 2021 года 09:55
ссийский рынок акций откроет торговую сессию в понедельник на отрицательной территории, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для... читать дальше
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18 января 2021 года 09:47
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, продолжат снижение в понедельник, говорится в комментарии BCS Express.
"Фьючерсы на нефть марки Brent оказались возле $55 за баррель, что почти на $2 ниже 9-месячных максимумов. Учитывая силу реализовавшегося ранее ралли, можно предположить, что... читать дальше
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18 января 2021 года 09:38
Вероятно снижение индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"На сложившемся внешнем фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских активах, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи и выходу вниз из... читать дальше
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18 января 2021 года 09:34
Курс рубля, скорее всего, ослабнет до уровней 74,5-75 руб./$1 в начале текущей недели, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Курс USD/RUB завершал прошлую неделю около 73,6 руб./$1. До ключевой зоны поддержки 72,6-73 руб./$1 пара так и не сумела дойти. Учитывая все внешние факторы, а... читать дальше
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