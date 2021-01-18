Утренние прогнозы: преобладание продаж

Аналитики ждут негативного старта торгов на российском рынке акций в понедельник на сложившемся к утру внешнем фоне.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра внешний фон продолжает ухудшаться: около 0,2% теряют американские фьючерсы, в процентном минусе торгуется нефть. К этому стоит добавить и задержание вернувшегося в Россию опального политика Алексея Навального. Западный мир воспринял это негативно, от некоторых стран начали звучать призывы к введению в отношении России санкций. В пятницу индекс Мосбиржи завершил основные торги на поддержке 3450 пунктов. Сегодня с утра она будет пробита, и следующей технической целью снижения рублевого индикатора рынка станет район 3300 пунктов. Но пока такое снижение кажется избыточным".

BCS Express (Василий Карпунин): "Ближе к завершению предыдущей недели индекс Мосбиржи опустился к нижней границе локального бокового коридора около 3450 пунктов. Риски продолжения временной нисходящей коррекции достаточно высокие".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся внешнем фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских активах, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи и выходу вниз из диапазона 3450-3500 пунктов, в котором он провел всю предыдущую неделю. В ходе торгов давление на российский рынок сохранится, в результате чего он сделает еще один шаг к отметке 3400 пунктов. Отметим, что на неделе ожидаем достижения индексом Мосбиржи данной отметки на сохранении коррекционных настроений на мировых площадках".

"Атон": "Российский рынок акций откроет торговую сессию в понедельник на отрицательной территории".