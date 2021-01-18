Котировки нефти, возможно, снизятся до $52/барр. в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Котировки нефти марки Brent, возможно, снизятся до уровня $52 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Не очень сильной поддержкой для нефти марки Brent является район чуть выше $52 за баррель. Не исключено, что он будет достигнут в ближайшие дни. В целом же с учетом снижения потребления топлива из-за коронавирусных ограничений диапазон $50-55 за баррель сейчас выглядит справедливым", - считает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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