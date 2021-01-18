Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что на текущей неделе в понедельник рыночная активность будет ограниченной - в США выходной в связи с днем Мартина Лютера Кинга. В среду всеобщее внимание будет сосредоточено на инаугурации избранного президента США Джо Байдена, а в пятницу выйдут предварительные оценки экономической активности в развитых странах - наиболее актуальные данные, отражающие состояние мировой экономики. В США тем временем в самом разгаре будет сезон отчётности банков, обращают внимание в Sber CIB.

18 января:

- Выходной день в США (день Мартина Лютера Кинга);

- Встреча министров финансов стран еврозоны по вопросу расходования антикризисного фонда;

- ВВП за 4К20, промышленное производство, розничные продажи за декабрь в Китае.

19 января:

- Индекс экономических ожиданий Zew в Германии за январь;

- Слушания в Сенате США по назначению Джанет Йеллен министром финансов;

-Ежемесячный отчёт МЭА по рынку нефти;

- Отчётность Bank of America Corp., Goldman Sachs Group, Netflix Inc. за 4К20.

20 января:

- Инаугурация избранного президента США Джо Байдена;

- Заседания центробанков Китая, Бразилии, Канады, Малайзии по денежно-кредитной политике;

- Отчетность Morgan Stanley за 4К20, операционные результаты "Детского мира" за 4К20.

21 января:

- Заседания ЕЦБ, Банка Японии, центробанков Норвегии, Турции, Индонезии, ЮАР, Украины по денежно-кредитной политике;

- Саммит глав ЕС;

- Закладки домов в США за декабрь;

- Операционные результаты за 4К20: "Лента", "Северсталь", "АЛРОСА", "Эталон".

22 января:

- Предварительные индексы PMI США, еврозоны, Японии, Великобритании, Австралии за январь;

- Продажи домов на вторичном рынке в США в декабре;

- Операционные результаты "НЛМК", X5 Retail Group за 4К20;

- Всемирная организация здравоохранения проведёт переговоры с делегацией РФ о вакцине "Спутник".

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