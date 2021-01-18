Риски продолжения коррекции вниз индекса Мосбиржи высоки - BCS Express

Риски продолжения временной нисходящей коррекции индекса Мосбиржи остаются достаточно высокими, говорится в комментарии BCS Express.

Ближе к завершению предыдущей недели индекс Мосбиржи опустился к нижней границе локального бокового коридора около 3450 пунктов. Риски продолжения временной нисходящей коррекции достаточно высокие, считает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Распродажа в прошедшую пятницу в первую очередь затронула "голубые фишки", констатирует он. Соответствующий индекс потерял 1,5%, тогда как индекс акций средней и малой капитализации просел лишь на 0,1%. Опережающая динамика снижения наиболее ликвидных бумаг - обычное и понятное явление. Ранее именно "голубые фишки" демонстрировали более сильную динамику, так что на фоне появившихся предпосылок к коррекции трейдеры выходят из них в первую очередь. Вероятно, полагает Карпунин, эта тенденция в начале текущей недели сохранится, особенно с учетом слабости на сырьевых площадках, а также политических факторов, связанных c задержанием Навального и реакцией на это чиновников других стран.

"По индексу Мосбиржи потенциальное закрытие дня ниже 3440 пунктов откроет дорогу к ближайшей области поддержки в районе на 3320-3330 пунктов. Это на 3,5-3,8% ниже текущих значений. О сценарии роста на новые исторические максимумы пока говорить преждевременно. Для этого нужен повторный возврат выше 3500 пунктов, что в понедельник-вторник вряд ли произойдет", - пишет эксперт BCS Express.

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