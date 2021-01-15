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15 января 2021 года 19:25

Рынок акций РФ после новогодней недели обновил максимум индекса МосБиржи и прекратил ралли

Рынок акций РФ в начале второй декады января продолжил подъем на фоне общемирового роста в надежде на дальнейшие монетарные стимулы в США, а также притока западного капитала, после чего ралли замедлилось из-за локальной фиксации прибыли игроками. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, простестировав рубеж 3500 пунктов, индекс РТС достиг отметки 1500 пунктов (максимум с февраля 2020 г.), после чего неделя завершилась распродажами, отбросившими индекс МосБиржи обратно к 3450 пунктам.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 7 по 13 января стал крупнейшим с января 2020 года и составил $290 млн против притока на уровне $40 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств на уровне $20 млн, против оттока в $20 млн на предыдущей неделе.

В период с 11 по 15 января индекс МосБиржи просел на 0,1% и составил 3450,95 пункта, индекс РТС прибавил 0,5% и достиг 1474,28 пункта на фоне снижения доллара до 73,75 руб./$1 (-0,41 рубля) и просевшей мартовской нефти Brent до $54,8 за баррель (-2,8%).

Рынок акций РФ начал постпраздничную неделю января с роста большинства blue chips, индекс МосБиржи обновил максимум и впервые протестировал рубеж 3500 пунктов, после чего откатился к 3480 пунктам на фоне негативных сигналов с внешних торговых площадок, выпускающих пар после ралли начала года.

ГДР TCS Group (+1,6%) продолжили рост к новым максимумам после взлета на 19% в пятницу на фоне известий, что группа изменит структуру капитала, в результате чего доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали новости об ужесточении карантинных ограничений в Японии и китайской провинции Хэбэй. Нефть Brent просела к $55,6 за баррель на фоне укрепления доллара.

Во вторник рынок акций в очередной раз обновил максимум по индексу МосБиржи вслед за выросшей Азией и нефтью, после чего к вечеру скорректировался вниз вслед за Европой и на фоне укрепления рубля, завершив торги в "минусе" по рублевому индикатору впервые после 9-дневного ралли. Индекс МосБиржи просел к 3470 пунктам на фоне укрепления рубля после утреннего роста индикатора выше 3520 пунктов. Лидерами снижения выступили ГДР TCS Group (-2,9%), акции Polymetal (-2,7%), "Норникеля" (-2,2%).

Инвесторы заняли осторожную позицию на фоне сообщений о том, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представила резолюцию для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. Демократы пытались отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса. Нефть Brent поднялась выше $56,5 за баррель, несмотря на сигналы возможного увеличения предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США.

В среду рынок акций РФ завершил торги консолидацией на фоне наметившейся коррекции нефти вниз (Brent откатилась ниже $56 за баррель) и новых попыток роста индексов в Европе и США. Индекс МосБиржи остался вблизи 3470 пунктов, в лидерах отката среди blue chips выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-6,6%) из-за отсечки дивидендов за III квартал 2020 г. (2,39 рубля на акцию), а лучше рынка выглядели выстрелившие без новостей бумаги "Мечела" (+7,5%), не входящие в расчет основных индексов.

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Трампа.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 1,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 1,3% после подъема на 1,2% в ноябре. Нефть Brent развернулась вниз после статистики Минэнерго США, показавшей более сильный рост запасов нефтепродуктов, чем ожидалось, что было расценено игроками как признак сохранения низкого спроса.

В четверг рынок акций вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях объявления в США новых мер поддержки экономики, сдерживала "быков" просевшая нефть (Brent опустилась к $55,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся до 3490 пунктов после утреннего отката ниже 3440 пунктов, при этом лидерами роста выступили ГДР TCS Group (+5,6%) и бумаги металлургов во главе с отскочившим ММК (+5,8%), отыгравшим большую часть дивидендного "гэпа". Аутсайдерами стали акции золотодобывающих компаний из-за подешевевшего золота.

Резолюция об объявлении импичмента Трампу поступила в Сенат - верхнюю палату Конгресса. Однако, как ожидается, Сенат США, в котором сторонников импичмента меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо скорее всего затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента (очередное плановое заседание Сената намечено на 19 января, а инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января).

В четверг вышли негативные данные Минтруда США (число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 965 тыс. при прогнозах роста до 788,5-795 тыс.), которая подогрела ожидания расширения стимулирующих мер в США.

В пятницу рынок акций РФ попытался днем продолжить рост, однако к вечеру возобладала общемировая фиксация прибыли на фондовых площадках и в нефти. Индекс МосБиржи после дневного роста выше 3500 пунктов откатился к закрытию в район 3450 пунктов, растеряв все завоевания недели. Лидерами отката выступили акции "НОВАТЭКа" (-4,2%), а раллировали к новым максимумам ГДР TCS Group (+8,3%).

Избранный президент США Джо Байден представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда. США расширили перечень компаний КНР, в акции которых в скором времени будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам, и на эти компании будет распространяться действие ноябрьского президентского указа. Нефть Brent упала в район $54,8 за баррель.

В период с 11 по 15 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Роснефти" (+12%), "ЛУКОЙЛа" (+10%), АФК "Система" (+9%); хуже рынка оказались акции ПАО "Русская аквакультура" (-4%), En+ (-4%), "МРСК Центра" (-4%).

Во второй половине января на рынке акций РФ возможна более активная фиксация прибыли игроками, что приведет к коррекции индексов с достигнутых вершин. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3400-3530 пунктов, для индекса РТС - 1400-1530 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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