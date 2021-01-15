Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли на фоне стабилизации базовых ставок

Москва. 15 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка подросли на фоне стабилизации базовых процентных ставок, заметно выросших в начале января; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровнях 8 января.

В начале недели отечественные евробонды продемонстрировали нейтральную динамику на неоднозначных внешних сигналах и пониженной активности торгов, что было следствием "длинных" новогодних каникул (понедельник фактически был первым полноценным торговым днем для отечественных участников рынка). После бурного ралли начала года 11 января на мировых рынках произошла смена сентимента, что привело к падению стоимости всех рисковых активов, включая биткойн, который многие аналитики в последнее время стали воспринимать как индикатор "аппетита к риску". В итоге в секторе отечественных евробондов наблюдалось некоторое замешательство, так как участники рынка не знали, в какую сторону стоит играть, и в целом заняли выжидательную позицию.

Цены российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне небольшого роста доходностей US Treasuries. Триггером для роста процентных ставок американских казначейских обязательств послужили ожидания, что после того, как под контролем демократов в США окажутся как обе палаты Конгресса, так и президентский пост, законы по финансовой поддержке экономики и граждан будут приниматься довольно быстро и легко. Это в итоге должно привести к росту инфляционных рисков и как следствие повышению процентных ставок Федрезервом. Ценовые потери "длинных" евробондов РФ 12 января составили порядка 0,8-1,2 процентного пункта.

Тенденция к ценовому росту отечественных евробондов сформировалась в середине недели вслед за позитивной динамикой котировок US Treasuries. В свою очередь доходности американских казначейских обязательств снизились благодаря заявлениям ряда представителей ФРС о том, что американский центробанк продолжит в этом году покупку гособлигаций и ипотечных бумаг, даже если темпы восстановления экономики заметно возрастут во втором полугодии. Благодаря этому на позитивной ноте прошли во вторник первичные аукционы по размещению нового госдолга США. Таким образом, словесные интервенции Федрезерва вернули интерес глобальных инвесторов к американским долговым бумагам, что в итоге позитивно отразилось и на динамике еврооблигаций emerging markets. Снижение доходностей российских бумаг составило 2-5 базисных пунктов, в частности, процентные ставки десятилетнего выпуска снизились за день на 3 базисных пункта, до 2,24% годовых.

В четверг рост котировок российских суверенных еврооблигаций продолжился благодаря благоприятной конъюнктуре сектора базовых активов. В свою очередь поддержку американским казначейским обязательствам оказала опубликованная в США статистка по заявкам на пособие по безработице, оказавшаяся хуже ожиданий аналитиков.

Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 181 тыс. и достигло 965 тыс. человек. Показатель стал максимальным с середины августа, пишет Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 784 тыс., а не 787 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 795 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Лишь в последний день недели активность покупателей в секторе отечественных евробондов снизилась, и рынок в целом лег в боковой дрейф на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках и снижения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам прошедшей недели снизилась на 0,24% и составила 115,86% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 6 пунктов и 15 января составил 152 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,8% (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 3,24% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,2%, до 136,54% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился и вновь составил 190 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,23%, до 134,95% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,265% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю не изменился в цене, которая осталась на уровне 113,75% от номинала (доходность - до 1,96% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,09% - до 115,21% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта, до 1,76% годовых), а с погашением в 2023 году - на 0,01%, до 110,04% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 3 пункта, составив 88 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадка, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны продлевать карантинные ограничения, а это в свою очередь негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики. Кроме того, свое негативное влияние на динамику российских облигаций будут оказывать ускорившиеся в России темпы инфляции, что в итоге может заставить Банк России перейти в среднесрочной перспективе к более жесткой денежно-кредитной политике.