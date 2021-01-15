.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами, индекс Мосбиржи откатился к 3450п
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
Корпоративных банкротств стало заметно меньше, личных - больше
Число корпоративных банкротств в России снижается второй год подряд, причем в 2020-м на рекордные 19,9%, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru). Суды в...
 
Звонки через интернет хотят лицензировать
Россвязь исследует возможность ввести в России лицензирование для Skype, Viber, WhatsApp и других сервисов, которые позволяют звонить через интернет на городские и мобильные телефоны. Введение лицензий упростило бы органам безопасности контроль над...
 
Продавцов квартир обяжут вернуть деньги при отмене сделки
Теперь при покупке квартиры надо обязательно включать в договор условие, что продавец выступает поручителем возврата денег в случае признания сделки недействительной. Тогда есть шанс, что покупатель не останется ни с чем, если появятся какие-то...
 
15 января 2021 года 19:15

Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами, индекс Мосбиржи откатился к 3450п

Москва. 15 января. Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами из-за общемировой фиксации прибыли игроками на фондовых площадках и в нефти на фоне укрепления доллара; индекс Мосбиржи откатился в район 3450 пунктов, растеряв все завоевания недели, при этом обновили свои максимумы раллировавшие ГДР TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3450,95 пункта (-1,1%, максимум дня - 3509,24 пункта), индекс РТС - 1474,28 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 73,75 рубля (+0,54 рубля), золото подешевело до $1826,5 за унцию (-1,3%).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,1%, индекс РТС вырос на 0,5%, доллар подешевел на 0,41 рубля.

Подешевели в пятницу акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,6% и -2,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -0,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Сбербанк России в декабре 2020 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 11,8% по сравнению с декабрем 2019 года, до 62,5 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации. За 2020 год банк заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 10,3% меньше результата за 2019 год (870,1 млрд рублей).

Строительства балтийского газопровода "Северный поток 2" силами российского трубоукладочного судна (после отказа европейского подрядчика строить магистраль под угрозой санкций США) может возобновиться c пятницы в исключительной экономической зоне (ИЭС) Дании. По данным Датского агентства по мореплаванию, с 15 января трубоукладчик "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в ИЭС королевства.

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ (BSH) расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", теперь строить можно до конца мая, говорится в сообщении ведомства.

Обновили в пятницу максимумы ГДР TCS Group (+8,3%, до 3270 рублей), также подорожали АДР Ozon (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Московской Биржи" (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%).

Sber CIB повысил прогнозную стоимость ГДР TCS Group с $40 до $46,5 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, акции российских циклических компаний и недооцененные активы могут стать главными бенефициарами новостей о новом пакете стимулов в США. Пока же рынок акций склонен к коррекции после очень сильной динамики на неделе - на мировых рынках возобладал осторожный настрой игроков, после того как избранный, но еще не вступивший в свои полномочия, президент США Байден предложил крайне амбициозный пакет помощи экономике объемом $1,9 трлн.

Предложенный пакет стимулов может сыграть неоднозначную роль для инвесторов, поддерживая, с одной стороны, оптимизм по поводу дальнейшего восстановления экономики, но усиливая, с другой, опасения по поводу стоимости заимствований. За новую программу бюджетной помощи нужно будет заплатить сильным повышением процентных ставок или налогов, что может сдерживать рост оценок стоимости компаний. Рост доходностей может оказывать давление на акции технологических компаний и истории роста, однако для рискованных активов циклических секторов обстановка на рынке складывается позитивно, от чего может выиграть российский рынок акций, считает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи в очередной раз попытался закрепиться выше 3500 пунктов, но, как и в предыдущие дни, покупатели оказались не готовы продолжать покупки на фоне негативных внешних сигналов.

Приятные новости пришли для "Газпрома" из Германии, где агентство BSH выдало разрешение на прокладку труб "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Германии с мая по сентябрь. Сбербанк отчитался за 2020 год по РСБУ, рынок акций негативно отреагировал на отчетность. Однако в очередной раз финансовый сектор спасли выросшие бумаги TCS Group, отыгрывающие планы по изменению структуры капитала (это может привести к увеличению веса ГДР TCS в различных индексах, а также открыть дорогу к более продуктивным переговорам по слиянию или поглощению другой организацией).

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что 2021 год может оказаться еще более тяжелым, чем предыдущий в плане коронавирусной угрозы. Первые недели года подтверждают подобные опасения, так как в Европе продлили карантинные меры в ряде стран. Однако самым угрожающим кажется информация из Китая, где за неделю зона охвата населения карантинными мерами выросла вчетверо. План избранного президента США Джо Байдена на $1,9 трлн был встречен весьма прохладно, так как остался открытым главный вопрос того, кто будет его финансировать. В ФРС пока не торопятся с подтверждением увеличения количественной программы. Более того, председатель ФРС Джером Пауэлл заставил рынки почувствовать тревожность по поводу рисков инфляции, которые могут заставить свернуть некоторые стимулы.

Для российского рынка тревожным остается неспособность индекса МосБиржи закрепиться выше 3500 пунктов. Плюс к этому нефть демонстрирует негативную динамику на опасениях очередного резкого падения спроса из-за расширения карантинных мер в Китае.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, по факту состоявшегося объявления Байденом большого пакета стимулов экономики США на рынках прокатилась фиксация прибыли. К тому же многие инвесторы были разочарованы более скромными, чем ожидалось, размерами некоторых статей расходов.

Рубль перешел к ослаблению, реагируя на ухудшение ситуации на мировых рынках, повышение индекса доллара, а также нисходящую динамику нефти, которая вслед за другими активами снимает перекупленность. На фоне непростой ситуации с пандемией отсутствие новых позитивных драйверов препятствует продолжению восходящей динамики сырья, отмечает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, ситуация на рынках продолжает оставаться неопределенной: новый план Байдена еще будет отыгран рынком, а рост числа заражений сдерживает инвесторов от активного открытия длинных позиций.

Нефть дешевеет, инвесторы опасаются влияния на спрос роста случаев COVID-19 и вызванных этим локдаунов в разных странах. Инвесторы также внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, где ситуация с COVID-19 также непростая.

Избранный президент США Байден рассказал о масштабах программы государственной поддержки домохозяйств и предприятий. Многие инвесторы рассчитывали на дополнительные меры стимулирования, призванные помочь экономике справиться с потерями, понесенными из-за пандемии и карантина, и они их дождались - $1,9 трлн будет направлено на поддержку домохозяйств, каждое из которых получит по $2000. Поскольку демократы контролируют теперь и Белый дом, и Конгресс США, возможностей для реализации масштабных программ стимулирования стало больше, это должно оказать поддержку рынкам акций в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций по итогам торгов снизились на 0,03-0,4% после достижения сессионных рекордов, инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет MarketWatch.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в четверг, что пока слишком рано говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике ЦБ, в том числе о сокращении программы выкупа активов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,3%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1,4-1,7%) и США (индекс S&P 500 снижается на 0,8%).

США расширили перечень компаний КНР, в акции которых в скором времени будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам, и на эти компании будет распространяться действие ноябрьского президентского указа. В список включен производитель потребительской электроники Xiaomi Corp., а также Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и еще семь китайских компаний, пишет The Wall Street Journal.

В США в пятницу вышел блок слабой статистики. Розничные продажи в декабре сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты не прогнозировали изменений по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Trading Economics. Снижение продаж в ноябре на 1,1% было пересмотрено до 1,4%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе снизился до 3,5 пункта, при прогнозах роста до 6 пунктов с декабрьских 4,9 пункта.

Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе упал до 79,2 пункта, при прогнозах снижения до 80 пунктов с декабрьских 80,7 пункта.

Нефть также упала, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена; стоимость Brent к 18:50 МСК откатилась на $0,6 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $54,81 за баррель (-2,9% и +0,6% в четверг), февральская цена WTI - $51,98 за баррель (-3% и +1,3% в четверг).

Избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-13%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-6,6%), ПАО "НИжнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-4,2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,2%).

Выросли акции "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+26,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+11%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+9,7%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+9,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,98 млрд рублей (из них 19,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,72 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 10,5 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 января 2021 года 19:43
Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков и слабеющей нефти
Москва. 15 января. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти.    читать дальше
.
15 января 2021 года 19:25
Рынок акций РФ после новогодней недели обновил максимум индекса МосБиржи и прекратил ралли
Рынок акций РФ в начале второй декады января продолжил подъем на фоне общемирового роста в надежде на дальнейшие монетарные стимулы в США, а также притока западного капитала, после чего ралли замедлилось из-за локальной фиксации прибыли игроками. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, простестировав рубеж 3500 пунктов, индекс РТС достиг отметки 1500 пунктов (максимум с февраля 2020 г.), после чего неделя завершилась распродажами, отбросившими индекс МосБиржи обратно к 3450 пунктам.    читать дальше
.
15 января 2021 года 19:13
Цены евробондов РФ за неделю слегка подросли на фоне стабилизации базовых ставок
Москва. 15 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка подросли на фоне стабилизации базовых процентных ставок, заметно выросших в начале января; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровнях 8 января.    читать дальше
.
15 января 2021 года 18:42
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на понедельник - 3520-3550 пунктов - "Фридом Финанс"
Целевым уровнем для индекса Мосбиржи на понедельник является диапазон 3520-3550 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Зарубежные фондовые рынки завершают неделю снижением. Пакет экономической помощь, объявленный накануне Джо Байденом ($1,9 трлн), вдвое...    читать дальше
.
15 января 2021 года 17:46
Евро, скорее всего, останется в диапазоне 1,20-1,25 в 2021г - ПСБ
Евро, скорее всего, сохранит диапазон торгов 1,20-1,25 по отношению к доллару в 2021 году, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Приток капитала в Европу на фоне достаточно успешно проведенного в ноябре жесткого карантинного периода, позволил паре EUR/USD перейти в зону 1,20-1,25, констатируют...    читать дальше
.
15 января 2021 года 17:16
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Детского мира, НЛМК и X5
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции "Детского мира", "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") и X5 Retail Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. В среду, 20 января, "Детский мир" представит операционные отчет за IV...    читать дальше
.
15 января 2021 года 16:30
Котировкам нефти нужны новые драйверы для роста - BCS Express
Отсутствие новых позитивных драйверов препятствует продолжению восходящей динамики котировок нефти марки Brent, говорится в комментарии BCS Express. "Нефтяной рынок вслед за другими площадками снимает в пятницу перекупленность, образовавшуюся в результате мощного роста предыдущих недель. На фоне...    читать дальше
.
15 января 2021 года 16:02
Цена акций "Газпром нефти" обладает потенциалом среднесрочного роста - "Велес Капитал"
Котировки акций "Газпром нефти" обладают потенциалом среднесрочного роста к уровням 355-366 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Бумаги "Газпром нефти" к середине торговой сессии в пятницу подорожали на 0,78%, констатирует эксперт. "С технической точки...    читать дальше
.
15 января 2021 года 15:49
Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти
Москва. 15 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти.    читать дальше
.
15 января 2021 года 15:35
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Bank of America, Goldman Sachs и Netflix
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции Bank of America Corp., Goldman Sachs Group и Netflix Inc. на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших американских банков - Bank of America - представит квартальную отчетность во вторник, до открытия...    читать дальше
.
15 января 2021 года 14:37
Индекс S&P 500 в пятницу скорректируется вниз до уровня 3765-3770 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 в пятницу скорректируется вниз до уровня 3765-3770 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. В ходе вчерашней сессии индекс широкого рынка протестировал максимум и скорректировался. Появился риск...    читать дальше
.
15 января 2021 года 14:05
Рынок акций достиг исторических максимумов, пора присмотреться к бондам - BCS Express
Рынок акций достиг новых исторических максимумов, и некоторые инвесторы начинают проявлять интерес к защитным активам, опасаясь коррекции. Однако отказ от акций в пользу облигаций может стать как хорошей защитной стратегией, так и причиной недополученной прибыли, говорится в аналитическом материале...    читать дальше
.
15 января 2021 года 13:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $44,4
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $44,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,53%, стоп-приказ: $37,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ultra Clean Holdings, Inc. является...    читать дальше
.
15 января 2021 года 13:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать фьючерс на USD/RUB с целью 74 900 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать фьючерс на USD/RUB (SIH1) с целью 74 900 руб." с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: 73 450 руб., потенциальная доходность: 1,97%, стоп-приказ: 73150 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Минфин ожидаемо переходит к покупкам...    читать дальше
.
15 января 2021 года 12:42
Равновесный курс рубля при цене нефти $55/барр. составляет 68 руб./$1 - Райффайзенбанк
По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, равновесный курс рубля при цене нефти $55 за баррель Brent составляет 68 руб./$1, таким образом, в данное время курс содержит премию в размере минимум 6 руб. за ожидаемые санкции, говорится в комментарии банка. "Взлет цен на нефть (+10% за последние 15...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.