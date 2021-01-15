Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами, индекс Мосбиржи откатился к 3450п

Москва. 15 января. Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами из-за общемировой фиксации прибыли игроками на фондовых площадках и в нефти на фоне укрепления доллара; индекс Мосбиржи откатился в район 3450 пунктов, растеряв все завоевания недели, при этом обновили свои максимумы раллировавшие ГДР TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3450,95 пункта (-1,1%, максимум дня - 3509,24 пункта), индекс РТС - 1474,28 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 73,75 рубля (+0,54 рубля), золото подешевело до $1826,5 за унцию (-1,3%).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,1%, индекс РТС вырос на 0,5%, доллар подешевел на 0,41 рубля.

Подешевели в пятницу акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,6% и -2,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -0,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Сбербанк России в декабре 2020 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 11,8% по сравнению с декабрем 2019 года, до 62,5 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации. За 2020 год банк заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 10,3% меньше результата за 2019 год (870,1 млрд рублей).

Строительства балтийского газопровода "Северный поток 2" силами российского трубоукладочного судна (после отказа европейского подрядчика строить магистраль под угрозой санкций США) может возобновиться c пятницы в исключительной экономической зоне (ИЭС) Дании. По данным Датского агентства по мореплаванию, с 15 января трубоукладчик "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в ИЭС королевства.

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ (BSH) расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", теперь строить можно до конца мая, говорится в сообщении ведомства.

Обновили в пятницу максимумы ГДР TCS Group (+8,3%, до 3270 рублей), также подорожали АДР Ozon (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Московской Биржи" (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%).

Sber CIB повысил прогнозную стоимость ГДР TCS Group с $40 до $46,5 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, акции российских циклических компаний и недооцененные активы могут стать главными бенефициарами новостей о новом пакете стимулов в США. Пока же рынок акций склонен к коррекции после очень сильной динамики на неделе - на мировых рынках возобладал осторожный настрой игроков, после того как избранный, но еще не вступивший в свои полномочия, президент США Байден предложил крайне амбициозный пакет помощи экономике объемом $1,9 трлн.

Предложенный пакет стимулов может сыграть неоднозначную роль для инвесторов, поддерживая, с одной стороны, оптимизм по поводу дальнейшего восстановления экономики, но усиливая, с другой, опасения по поводу стоимости заимствований. За новую программу бюджетной помощи нужно будет заплатить сильным повышением процентных ставок или налогов, что может сдерживать рост оценок стоимости компаний. Рост доходностей может оказывать давление на акции технологических компаний и истории роста, однако для рискованных активов циклических секторов обстановка на рынке складывается позитивно, от чего может выиграть российский рынок акций, считает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи в очередной раз попытался закрепиться выше 3500 пунктов, но, как и в предыдущие дни, покупатели оказались не готовы продолжать покупки на фоне негативных внешних сигналов.

Приятные новости пришли для "Газпрома" из Германии, где агентство BSH выдало разрешение на прокладку труб "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Германии с мая по сентябрь. Сбербанк отчитался за 2020 год по РСБУ, рынок акций негативно отреагировал на отчетность. Однако в очередной раз финансовый сектор спасли выросшие бумаги TCS Group, отыгрывающие планы по изменению структуры капитала (это может привести к увеличению веса ГДР TCS в различных индексах, а также открыть дорогу к более продуктивным переговорам по слиянию или поглощению другой организацией).

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что 2021 год может оказаться еще более тяжелым, чем предыдущий в плане коронавирусной угрозы. Первые недели года подтверждают подобные опасения, так как в Европе продлили карантинные меры в ряде стран. Однако самым угрожающим кажется информация из Китая, где за неделю зона охвата населения карантинными мерами выросла вчетверо. План избранного президента США Джо Байдена на $1,9 трлн был встречен весьма прохладно, так как остался открытым главный вопрос того, кто будет его финансировать. В ФРС пока не торопятся с подтверждением увеличения количественной программы. Более того, председатель ФРС Джером Пауэлл заставил рынки почувствовать тревожность по поводу рисков инфляции, которые могут заставить свернуть некоторые стимулы.

Для российского рынка тревожным остается неспособность индекса МосБиржи закрепиться выше 3500 пунктов. Плюс к этому нефть демонстрирует негативную динамику на опасениях очередного резкого падения спроса из-за расширения карантинных мер в Китае.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, по факту состоявшегося объявления Байденом большого пакета стимулов экономики США на рынках прокатилась фиксация прибыли. К тому же многие инвесторы были разочарованы более скромными, чем ожидалось, размерами некоторых статей расходов.

Рубль перешел к ослаблению, реагируя на ухудшение ситуации на мировых рынках, повышение индекса доллара, а также нисходящую динамику нефти, которая вслед за другими активами снимает перекупленность. На фоне непростой ситуации с пандемией отсутствие новых позитивных драйверов препятствует продолжению восходящей динамики сырья, отмечает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, ситуация на рынках продолжает оставаться неопределенной: новый план Байдена еще будет отыгран рынком, а рост числа заражений сдерживает инвесторов от активного открытия длинных позиций.

Нефть дешевеет, инвесторы опасаются влияния на спрос роста случаев COVID-19 и вызванных этим локдаунов в разных странах. Инвесторы также внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, где ситуация с COVID-19 также непростая.

Избранный президент США Байден рассказал о масштабах программы государственной поддержки домохозяйств и предприятий. Многие инвесторы рассчитывали на дополнительные меры стимулирования, призванные помочь экономике справиться с потерями, понесенными из-за пандемии и карантина, и они их дождались - $1,9 трлн будет направлено на поддержку домохозяйств, каждое из которых получит по $2000. Поскольку демократы контролируют теперь и Белый дом, и Конгресс США, возможностей для реализации масштабных программ стимулирования стало больше, это должно оказать поддержку рынкам акций в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций по итогам торгов снизились на 0,03-0,4% после достижения сессионных рекордов, инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет MarketWatch.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в четверг, что пока слишком рано говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике ЦБ, в том числе о сокращении программы выкупа активов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,3%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1,4-1,7%) и США (индекс S&P 500 снижается на 0,8%).

США расширили перечень компаний КНР, в акции которых в скором времени будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам, и на эти компании будет распространяться действие ноябрьского президентского указа. В список включен производитель потребительской электроники Xiaomi Corp., а также Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и еще семь китайских компаний, пишет The Wall Street Journal.

В США в пятницу вышел блок слабой статистики. Розничные продажи в декабре сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты не прогнозировали изменений по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Trading Economics. Снижение продаж в ноябре на 1,1% было пересмотрено до 1,4%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе снизился до 3,5 пункта, при прогнозах роста до 6 пунктов с декабрьских 4,9 пункта.

Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе упал до 79,2 пункта, при прогнозах снижения до 80 пунктов с декабрьских 80,7 пункта.

Нефть также упала, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена; стоимость Brent к 18:50 МСК откатилась на $0,6 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $54,81 за баррель (-2,9% и +0,6% в четверг), февральская цена WTI - $51,98 за баррель (-3% и +1,3% в четверг).

Избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-13%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-6,6%), ПАО "НИжнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-4,2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,2%).

Выросли акции "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+26,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+11%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+9,7%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+9,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,98 млрд рублей (из них 19,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,72 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 10,5 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").