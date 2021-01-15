Цена нефти в I полугодии 2021г, скорее всего, не выйдет из диапазона $52-55 за баррель - ПСБ

Цена нефти в I полугодии 2021г, скорее всего, не выйдет из диапазона $52-55 за баррель Brent, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Отметим риски роста предложения со стороны Ливии и Ирака, а также постепенное возвращение добычи странами ОПЕК+, которые на последнем саммите в 2020г согласовали выход в апреле на объем сокращения добычи в 5,7 млн с текущих 7,2 млн барр./день, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Этого недостаточно для компенсации последствий второй волны пандемии и наращивания добычи Ираком и Ливией. Частично сгладить навес может Саудовская Аравия, которая планирует добровольно сокращать добычу на 1 млн барр./день в феврале-марте. Несмотря на риски по балансу, сильной поддержкой сырью выступают планы демократов по масштабным стимулам экономики США. Мы полагаем, что цены на нефть Brent в 1П2021 будут находиться в зоне $52-55/барр. с возвратом к $50/барр. к концу года".

Также эксперты банка констатируют, что к концу 2020г фундаментальные показатели рынка нефти улучшились благодаря скоординированным действиям ОПЕК+, но в целом за год спрос упал на 10% г/г. В 2021г аналитики ПСБ ждут восстановления на 6,4% г/г, до 97 млн барр./день, но это все равно будет на 4% ниже уровня доковидного 2019г.

"Такой прогноз обусловлен, во-первых, медленным восстановлением пассажирских авиаперевозок (по оценкам IATA, в 2021 г. траффик будет в 1,6 раз меньше, чем в 2019 г. - 2,8 млрд пассажиров), во-вторых, отложенным по времени эффектом от вакцин и рисками появления новых штаммов коронавируса. Даже на фоне успехов вакцин мир в течение 1-го полугодия продолжит жить, так или иначе, в условиях карантинных мер (пусть и менее шоковых, чем весной 2020г), что ограничивает потенциал для более быстрого восстановления спроса на энергоносители", - указывают эксперты банка.

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