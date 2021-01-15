Рубль днем снижается к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти

Москва. 15 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 73,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,1 руб./EUR1, подорожав на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,89 копейки - до 80,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,08 копейки, до 73,5453 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,29 копейки, до 89,2546 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов и дешевеющей нефти. Рынки не воодушевил представленный избранным президентом США Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, и игроки фиксируют прибыль после роста, наблюдавшегося ранее на ожиданиях деталей новой программы.

Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы могут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем фактом, что Байден может столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

Между тем, как сообщил американский университет Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зафиксировали уже 93 млн 87 тыс. 609 случаев заражения COVID-19. На утро пятницы число умерших после заражения коронавирусом с начала вспышки COVID-19 достигло 1 млн 993 тыс. 699 случаев.

Первое место по количеству подтвержденных случаев коронавируса занимают США, там выявили за время пандемии свыше 23,3 млн случаев. На втором месте - Индия с 10,5 млн случаев COVID-19. В Бразилии, расположившейся на третьем месте, зарегистрировано более 8,3 млн случаев.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются на фоне беспокойства из-за эпидемиологической ситуации в КНР. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу снизилась на 1,65% - до $55,49 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,34% - до $52,85 за баррель.

Нефть WTI может продемонстрировать рост по итогам десятой недели подряд, в то время как Brent может зафиксировать незначительное недельное снижение, отмечает Trading Economics.

В Китае за минувшие стуки выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. Это максимальный дневной прирост более чем за 10 месяцев, отмечает The Strait Times. При этом в больницах находится примерно 1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти КНР на этой неделе ужесточили карантинные меры в некоторых регионах страны, чтобы сдержать распространение заболевания. Они призывают жителей отказаться от поездок без существенной необходимости в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, когда обычно сотни миллионов китайцев отправляются в поездки.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, существенных изменений на финансовых рынках на следующей неделе ждать не приходится, предпосылок к изменению валютных курсов также пока нет. "Накануне ФРС США выступила с заявлением о продолжении мягкой денежно-кредитной политики, а Джо Байден направил в Сенат свой пакет мер по восстановлению американской экономики на $1,9 трлн. Предпосылок для усиления доллара на Forex нет, но при этом он и не падает, сохраняя свой уровень к евро чуть выше $1,2. Позиция ЦБ РФ также свидетельствует, что регулятор не готов к ужесточению денежно-кредитной политики, несмотря на то, что уровень инфляции в стране превысил ожидания. Поэтому в первом квартале 2021 года, вероятнее всего, повышения ключевой ставки не произойдет", - говорит Зотов.

В то же время, по его словам, ЦБ РФ закончил реализацию валюты от продажи Сбербанка (MOEX: SBER), что являлось существенной мерой по сдерживанию курса в прошлом году. Уже объявлено, что регулятор вернется к покупкам валюты, параллельно валюту будет продавать Минфин - но эти события будут минимально влиять на рынок. "Позитивно на рубль влияют новости из Дании о разрешении строительства Северного потока в водах страны. Нефть продолжает расти с ноября 2020 года и постепенно поднимается на уровень выше $55", - подчеркивает Зотов.

"После укрепления в четверг рубль стабилизировался вблизи отметки 73,5 руб./$1. Часть валют EM корректируется, но рубль сохраняет относительную устойчивость, в том числе благодаря поддержке налогового периода. Мы не ждем существенного укрепления в ближайшее время, в частности из-за операций Минфина на валютном рынке, который переходит к пополнению ФНБ с этого месяца. При этом позитивный взгляд в среднесрочной перспективе сохраняется, в первом квартале в пользу рубля будет играть увеличение притока валюты от внешнеторговых операций", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,55% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличилась также на 1 б.п. - до 4,69% и 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на отметке предыдущего дня - 4,88% годовых.