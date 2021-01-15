Котировкам нефти нужны новые драйверы для роста - BCS Express

Отсутствие новых позитивных драйверов препятствует продолжению восходящей динамики котировок нефти марки Brent, говорится в комментарии BCS Express.

"Нефтяной рынок вслед за другими площадками снимает в пятницу перекупленность, образовавшуюся в результате мощного роста предыдущих недель. На фоне непростой ситуации с пандемией отсутствие новых позитивных драйверов препятствует продолжению восходящей динамики нефти. Дополнительное давление на все сырьевые товары оказывает быстрое укрепление доллара", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин.

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