Цена акций "Газпром нефти" обладает потенциалом среднесрочного роста - "Велес Капитал"

Котировки акций "Газпром нефти" обладают потенциалом среднесрочного роста к уровням 355-366 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Бумаги "Газпром нефти" к середине торговой сессии в пятницу подорожали на 0,78%, констатирует эксперт.

"С технической точки зрения, акции "Газпром нефти" не оставляют попыток роста, несмотря на коррекционное снижение нефтяных цен. Бумаги в пятницу поднялись до максимума с июня прошлого года и всю неделю торговались на достаточно высоких объемах, но при этом вошли в зону перекупленности. У текущих уровней ввиду рисков нисходящей коррекции можно зафиксировать часть полученной прибыли или подождать закрепления ниже поддержки 337 руб. В среднесрочной перспективе бумаги обладают неплохими шансами продолжить рост к 355-366 руб. при положении выше 310 руб." - указывает аналитик "Велес Капитала".

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