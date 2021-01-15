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15 января 2021 года 15:35
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Bank of America, Goldman Sachs и Netflix
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции Bank of America Corp., Goldman Sachs Group и Netflix Inc. на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших американских банков - Bank of America - представит квартальную отчетность во вторник, до открытия бирж США. В случае сюрпризов, то есть сильного отклонения фактических показателей от консенсус-оценки аналитиков, возможны сильные движения в акциях. Бумаги уперлись в сопротивление $34. При пробое уровня акции могут отправиться в район $35,5. На откате ближайшая поддержка - $31,5-30,5", - указывают эксперты инвесткомпании. Goldman Sachs (GS) также представит квартальную отчетность во вторник, до открытия бирж США. "Акции GS находятся историческом максимуме в районе $308. Бумаги выглядят достаточно перекупленными по осциллятору RSI. На откате ближайшая поддержка - $280-275", - отмечают в BCS Express. Оператор стримингового видеосервиса Netflix (NFLX) представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия бирж США. "Бумаги NFLX торгуются в районе $500. Движения после выхода отчетности у технологичных бумаг особенно сильные. Акции около полугода торгуются в боковике. Сейчас они в середине диапазона. Достаточна высока вероятность спуска бумаг в район нижней границы фигуры - $460-450", - пишут эксперты BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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