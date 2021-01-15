BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Bank of America, Goldman Sachs и Netflix

Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции Bank of America Corp., Goldman Sachs Group и Netflix Inc. на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Один из крупнейших американских банков - Bank of America - представит квартальную отчетность во вторник, до открытия бирж США. В случае сюрпризов, то есть сильного отклонения фактических показателей от консенсус-оценки аналитиков, возможны сильные движения в акциях. Бумаги уперлись в сопротивление $34. При пробое уровня акции могут отправиться в район $35,5. На откате ближайшая поддержка - $31,5-30,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

Goldman Sachs (GS) также представит квартальную отчетность во вторник, до открытия бирж США. "Акции GS находятся историческом максимуме в районе $308. Бумаги выглядят достаточно перекупленными по осциллятору RSI. На откате ближайшая поддержка - $280-275", - отмечают в BCS Express.

Оператор стримингового видеосервиса Netflix (NFLX) представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия бирж США. "Бумаги NFLX торгуются в районе $500. Движения после выхода отчетности у технологичных бумаг особенно сильные. Акции около полугода торгуются в боковике. Сейчас они в середине диапазона. Достаточна высока вероятность спуска бумаг в район нижней границы фигуры - $460-450", - пишут эксперты BCS Express.

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