"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $44,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,53%, стоп-приказ: $37,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ultra Clean Holdings, Inc. является мировым лидером в области разработки, проектирования и изготовления производственных инструментов, модулей и подсистем для отрасли промышленности, специализирующейся на изготовлении производственного оборудования для создания полупроводниковой электроники. Учитывая позитивные прогнозы в отношении отрасли, текущего спроса на полупроводники и услуги компании, прогнозируемая выручка в первом квартале составит $370 - $400 млн. Это будет хорошим результатом для компании и поддержит котировки", - отмечают эксперты "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, достигая новых максимумов. "Мы рекомендуем покупать от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп заявки на $37,9, риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск - 2,4", - указывают аналитики инвесткомпании.

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