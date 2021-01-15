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15 января 2021 года 13:36

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $44,4

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ultra Clean Holdings с целью $44,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,53%, стоп-приказ: $37,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ultra Clean Holdings, Inc. является мировым лидером в области разработки, проектирования и изготовления производственных инструментов, модулей и подсистем для отрасли промышленности, специализирующейся на изготовлении производственного оборудования для создания полупроводниковой электроники. Учитывая позитивные прогнозы в отношении отрасли, текущего спроса на полупроводники и услуги компании, прогнозируемая выручка в первом квартале составит $370 - $400 млн. Это будет хорошим результатом для компании и поддержит котировки", - отмечают эксперты "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, достигая новых максимумов. "Мы рекомендуем покупать от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп заявки на $37,9, риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск - 2,4", - указывают аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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