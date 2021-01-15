Краткосрочные риски для цены на нефть остаются на высоком уровне - "Финам"

Краткосрочные риски для цены на нефть по-прежнему остаются на довольно высоком уровне из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, считает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Анна Зайцева.

"Во многих ключевых странах продолжают действовать жесткие карантинные меры, что негативным образом сказывается на потреблении нефти. Согласно данным компании Rystad Energy, в Европе спрос на нефть сократится в январе на 1,76 млн б/с за счет снижения использования дорог в Великобритании, Франции, Италии и Испании - на 37% по сравнению с докризисными уровнями. Спрос со стороны Китая также может оказаться под давлением в начале текущего года из-за вспышки коронавируса, в результате которой в провинции Хэбэй был введен строгий локдаун. Пока что фактор пандемии слабо влияет на динамику нефтяных цен, однако с учетом практически безостановочного роста котировок в последние два месяца это может стать поводом для краткосрочной коррекции", - пишет Зайцева в комментарии инвесткомпании.

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