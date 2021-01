Краткосрочные риски для цены на нефть остаются на высоком уровне - "Финам"

.

Москва. 15 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю слегка подросли на фоне стабилизации базовых процентных ставок, заметно выросших в начале января; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровнях 8 января. читать дальше

Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на акции Bank of America Corp., Goldman Sachs Group и Netflix Inc. на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших американских банков - Bank of America - представит квартальную отчетность во вторник, до открытия... читать дальше