Рынок акций РФ после негативного открытия возобновил рост, индекс Мосбиржи превысил 3500п

Москва. 15 января. Рынок акций РФ после негативного открытия в пятницу возобновил рост, несмотря на негативные сигналы с внешних торговых площадок; индекс Мосбиржи вышел в "плюс" и превысил рубеж 3500 пунктов на фоне ослабления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3504,66 пункта (+0,4%, на старте торгов индекс опускался ниже 3480 пунктов), индекс РТС - 1501,58 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 73,56 рубля (+0,35 рубля), золото стоит $1850,6 за унцию (-0,04%).

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,2%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

Строительства балтийского газопровода "Северный поток 2" силами российского трубоукладочного судна (после отказа европейского подрядчика строить магистраль под угрозой санкций США) может возобновиться c пятницы в исключительной экономической зоне Дании. По данным Датского агентства по мореплаванию, с 15 января трубоукладчик "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в ИЭС королевства.

Сбербанк России в декабре 2020 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 11,8% по сравнению с декабрем 2019 года, до 62,5 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации. За 2020 год банк заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 10,3% меньше результата за 2019 год (870,1 млрд рублей).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, объявленные Джо Байденом меры поддержки экономики США предполагают возможность увеличения налоговой нагрузки для части компаний, для принятия некоторых из мер потребуются голоса сенаторов-республиканцев - так или иначе, выступление избранного президента стало поводом к приостановке роста на рынках акций в целом. В течение дня внимание трейдеров может переключиться на поток корпоративной отчетности: в 15:00 МСК ожидается отчетность JPMorgan Chase, в 16:00 МСК - Citigroup и Wells Fargo. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара под воздействием общего уменьшения спроса на риск.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу негативный: сырьевые контракты под давлением опасений падения спроса в Китае на фоне расширения карантинных зон, азиатские индексы снижаются, реагируя на включение США китайской Xiaomi в "черный список" компаний, связанных с вооруженными силами. Доллар проигнорировал планы избранного президента Джо Байдена по "спасению Америки" за $1,9 трлн. Председатель ФРС Джером Пауэлл не смог убедить рынок в том, что регулятор увеличит количественную программу для финансирования бюджетных расходов США.

Основной целью пакета помощи является поддержка семей и компаний до тех пор, пока не будет проведена массовая вакцинация. План включает такие меры, как прямые выплаты американцам до $1400, увеличение дополнительных выплат потерявшим работу до $400 в неделю, увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час, продление моратория на юридическую ответственность и банкротство бизнеса, выплаты $350 млрд администрациям штатов и местным властям, $170 млрд - школам и высшим учебным заведениям, $50 млрд - на проведение тестирования на COVID-19 и $20 млрд - на проведение национальной компании вакцинации вместе со штатами и местными администрациями. В феврале будет изложен второй пакет стимулов, который направлен на достижение долгосрочных целей создания рабочих мест, реформирование инфраструктуры, борьбы с изменением климата и продвижение расового равенства, отмечает аналитик.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США все еще остается на повышенном уровне, что снижает аппетиты к риску. Российский рынок может оказаться в "минусе" утром, реагируя на негативный внешний фон, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ продолжает подогреваться притоком новых средств инвесторов, причем отечественных, которые покупают наиболее ликвидные бумаги. Однако в среднесрочной перспективе рост "нефтянки" может остановиться, поскольку текущие цены на нефть и объемы добычи не позволят компаниям сектора показывать сильные финансовые результаты.

На рынке есть более интересные идеи - это бумаги черных металлургов, которые отыгрывают возобновление роста мировых цен на сталь и подорожание продукции сталеваров на внутреннем рынке. Рост стоимости стали может продлиться еще как минимум пару месяцев, поэтому акции компаний сектора стоит докупать на просадках, считает аналитик.

Негативный внешний фон можно объяснить фиксацией прибыли игроками "по факту" после озвучивания Джо Байденом плана нового стимулирования экономики в объеме $1,9 трлн. Первая реакция рынка была нейтральной, но увеличиваются опасения, что новые, в том числе "вертолетные", деньги приведут к росту инфляции и, как следствие, к более быстрому повышению ставки ФРС США.

Все мировые фондовые рынки сейчас выглядят перекупленными, поэтому Байдена можно воспринимать как повод для коррекции на несколько процентов. Но вряд ли падение будет глубоким и продолжительным. Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на снижении сильно перекупленных в последние дни бумагах "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Металлургов поддерживает и ослабление рубля. Впрочем, рубль также получает сильную поддержку от продажи валютной выручки экспортерами, накопленной за период новогодних праздников. Впереди налоговый период, поэтому сильного падения курса рубля может и не быть, но после окончания данных драйверов курс доллара вполне может подняться в район 76 руб./$1, считает Антонов.

По оценке управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, цены на нефть Brent продолжают оставаться под давлением: ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и ожидания новых локдаунов нивелировали сильные статданные по импорту КНР и новый план экономических стимулов в США в $1,9 трлн. Общерыночная эйфория на ожиданиях "вертолетных денег" довольно сильна, но дневной рост числа заболевших в Китае до максимумов за более чем 10 месяцев несомненно вызывает беспокойство. Хотя совокупное число заболевших в стране находится заметно ниже пиков начала 2020 г., но опасения новой волны вируса закономерно растут, особенно с учетом предстоящих длинных выходных в феврале (китайский новый год).

Скорее всего, уже достаточно "перегретая" нефть продолжит снижаться к нижней границе диапазона $50-55 за баррель, реагируя на ухудшение обстановки в крупнейшем потребителе сырья - Китае, считает Крылова.

В США в четверг индексы акций по итогам торгов снизились на 0,03-0,4% после достижения сессионных рекордов, инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет MarketWatch. Позднее в четверг Байден должен был объявить детали пакета бюджетных стимулов, объем которых может достичь $2 трлн.

По сообщению CNN, новый пакет стимулов будет включать крупные выплаты американским семьям, а также расходы на финансирование штатов и местных органов власти.

Тем временем большинство членов Палаты представителей США одобрили резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса. Однако, как ожидается, Сенат США либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в четверг, что пока слишком рано говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике ЦБ, в том числе о сокращении программы выкупа активов.

Американская экономика вырастет на 4,3% в 2021 году на фоне постепенного выхода страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствует средний прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal.

Январский прогноз существенно лучше результатов аналогичного опроса, проведенного WSJ в четвертом квартале (+3,7%). Улучшение настроя экономистов связано с появлением вакцин от COVID-19, а также надеждами на увеличение объемов бюджетного стимулирования в результате прихода в Белый дом администрации Байдена.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

США расширили перечень компаний КНР, в акции которых в скором времени будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам, и на эти компании будет распространяться действие ноябрьского президентского указа. В список включен производитель потребительской электроники Xiaomi Corp., а также Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и еще семь китайских компаний, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке цены снижаются, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена; стоимость Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $55,71 за баррель (-1,3% и +0,6% в четверг), февральская цена WTI - $53,11 за баррель (-0,9% и +1,3% в четверг).

Избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+16,3%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,9% и +3,6% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+7,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,9%).

Подешевели "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-10,1%), бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-1,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-1,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 19,16 млрд рублей (из них 3,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,06 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,17 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").