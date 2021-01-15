Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73-74 руб./$1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73 - 74 руб./$1 и 89 - 90 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Существенных изменений на финансовых рынках на следующей неделе жать не приходится, - отмечает Зотов. - Ранее ФРС США выступил с заявлением о продолжении мягкой денежно-кредитной политики: Джо Байден направил в сенат свой пакет мер по восстановлению американской экономики на 1,9 триллиона долларов. В результате чего предпосылок для усиления доллара нет, но при этом доллар не падает и сохраняет свой уровень к евро чуть выше 1,20".

Позиция ЦБ РФ, по мнению эксперта, также говорит о том, что регулятор не готов к ужесточению денежно-кредитной политики, несмотря на то, что уровень инфляции в стране превысил ожидания. Поэтому в первом квартале 2021 года, вероятнее всего, повышения ключевой ставки не произойдет.

Позитивно на рубль влияют новости из Дании о разрешении строительства Северного Потока в водах страны. Нефть продолжает расти с ноября 2020 года и постепенно поднимается на уровень выше 55 долларов за баррель, что способствовало укреплению рубля.

"Центробанк закончил продажи валюты от продажи Сбербанка, что являлось существенной мерой по сдерживанию курса в прошлом году. Уже объявлено, что регулятор вернется к покупкам валюты, параллельно валюту будет продавать Минфин, но эти события будут минимально влиять на рынок", - полагает Зотов.

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