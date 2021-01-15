Рубль в ближайшее время останется в диапазоне 73,00-74,20 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в ближайшее время, скорее всего, останется в диапазоне 73,00-74,20 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

Разворот к росту в основных ЕМ валютах не обошел стороной и рубль, который укрепился к доллару на 0,7%, до 73,20 руб./$1. Консолидация в долларе и ценах на нефть обеспечивали, скорее, нейтральный фон. В пятницу рынок открылся небольшим ослаблением, но пока каких-то существенных изменений курса не ждем. Основную скрипку будет и далее "играть" внешний фон, но "слышны" будут и локальные потоки от экспортеров в преддверии январских налоговых выплат. Поэтому на ближайшее время пока ожидаем сохранения диапазона 73,00-74,20 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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