"Финам" рекомендует покупать акции Сбербанка

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги Сбербанка и устанавливают целевую цену 326,9 руб. по обыкновенным акциям и 294,2 руб. - по привилегированным. Потенциальная доходность с учетом дивидендов - 20,3% и 22,5% соответственно, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Сбербанк обладает самой развитой экосистемой в секторе, его бизнес имеет высокую степень цифровизации, что позволяет сохранять лояльность клиентов, дает новые возможности роста и поддерживает рентабельность. Отчетность Сбербанка за III квартал 2020 г. по МСФО оказалась сильной. Банк показал хорошую динамику процентных и комиссионных доходов, продолжил снижать отчисления в резервы под обесценение кредитного портфеля. При этом мы ожидаем неплохих результатов и за IV квартал", - отмечает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

Благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективности бизнеса Сбербанк должен стать одним из главных бенефициаров ожидаемого экономического восстановления страны после кризиса, полагает эксперт.

Банк выплачивает дивиденды в объеме 50% прибыли по МСФО. Прогноз "Финама" по дивиденду 2020г - 15,9 руб. на акцию, а дивидендная доходность - 5,6% по "обычке" и 6,3% по "префам".

Также Додонов указывает, что недавно Сбербанк представил амбициозную стратегию развития до 2023г, реализация которой позволит ему упрочить свое лидирующее положение в отрасли.

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