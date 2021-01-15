Возможен рост доходности ОФЗ в пятницу - Sber CIB

Возможен дальнейший рост доходности ОФЗ в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Доходность локальных гособлигаций развивающихся стран Азии в пятницу утром растет на 1-3 б. п., десятилетних гособлигаций США - снижается после роста накануне. В этих условиях доходность ОФЗ может вырасти еще на 2-3 б. п. - похоже, что они продолжают "догонять" облигации развивающихся стран, доходность которых повысилась за время российских новогодних каникул, отмечают в Sber CIB.

По мнению экспертов Sber CIB, котировки нефти марки Brent в пятницу, скорее всего, отступят до уровня поддержки $55,6/барр. или консолидируются в пределах $55,2-55,6/барр. из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае. Им вряд ли удастся вернуться к отметке $57,42/барр., достигнутой в среду, так как неясно, поддержит ли большинство конгрессменов новый план стимулирования экономики США, отмечают в инвестбанке.

Объявленные в четверг командой Джо Байдена меры экономического стимулирования не стали сюрпризом для рынков, поэтому возникла небольшая коррекция, в рамках которой рубль утром в пятницу дешевеет до 73,4 руб./$1, констатируют аналитики Sber CIB. В США ожидается хорошая макростатистика и корпоративная отчетность, но к вечеру пятницы коррекция может усилиться из-за политических опасений, и рубль может приблизиться к отметке 74 руб./$1.

Также аналитики Sber CIB ждут нейтральной или негативной динамики российского рынка акций в пятницу с учетом возможной фиксации прибыли перед выходными.

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