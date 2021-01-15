Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность Сбербанка и Гайдаровский форум:

- Сбербанк представит результаты за 2020 год по РСБУ;

- В России продолжается Гайдаровский форум, на котором выступят представители экономического блока правительства;

- В Великобритании выйдут данные по промышленному производству.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.