Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 15 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с небольшими потерями, развернувшись вниз ближе к концу сессии. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена. Позднее в четверг Байден должен был объявить детали пакета бюджетных стимулов, объем которых может достичь $2 трлн. По сообщению CNN, новый пакет стимулов будет включать крупные выплаты американским семьям, а также расходы на финансирование штатов и местных органов власти.

Тем временем большинство членов Палаты представителей США одобрили резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса. В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии. Однако, как ожидается, Сенат США либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 181 тыс. и достигло 965 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Показатель стал максимальным с середины августа, пишет Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 784 тыс., а не 787 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста числа заявок до 795 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в четверг, что пока слишком рано говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике ЦБ, в том числе о сокращении программы выкупа активов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, за исключением Австралии. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,69% после того, как предыдущую торговую сессии он завершил на максимальной отметке за 30 лет. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК уменьшился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:47 МСК упал на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов практически не изменился.

Инвесторы ожидают реакции американского рынка акций на представленный избранным президентом США Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса на $1,9 трлн. Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы могут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем фактом, что Байден может столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

В свою очередь цены на нефть в пятницу снижаются, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $55,8 за баррель, что на 1,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 14 января эти контракты подорожали на 0,6% - до $56,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $53,15 за баррель, что на 0,78% ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на 1,3% - до $53,57 за баррель.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с. Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,595 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,862 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 января вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 721,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+1%), "Роснефть-002Р-05" (+0,52%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД БО-07" (-0,5%), "РЖД-001P-05R" (-0,3%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувь России" (MOEX: OBUV) готовит выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 4 года объемом 1,5 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона по выпуску установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. О дате размещения выпуска компания пока не сообщает.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 22-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 4,45% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Ставка текущего купона - 4,45% годовых.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-001P-03 на уровне 4,97% годовых. Размещение 3-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей прошло в июле 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,85% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются по формуле MosPrime3M + 0,04%.