Рубль, скорее всего, ослабнет в начале торгов в пятницу - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, ослабнет по отношению к доллару в начале торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Основным поводом к продажам в национальной валюте в пятницу может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1,4%, торгуясь чуть ниже $55,7 за баррель, указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Также давление на рубль, по его мнению, может оказать динамика валют развивающихся стран, которые утром в пятницу умеренно ослабевают.

"На таком фоне ожидаем снижения рубля в начале сессии, что приведет к восстановлению пары доллар/рубль в район 73,5 руб./$1. В дальнейшем, в случае продолжения коррекционной динамики в ценах на нефть, доллар попытается сделать еще один шаг к середине диапазона 73-75 руб./$1. При этом данный коридор на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии", - пишет Зварич.

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