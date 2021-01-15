Утренние прогнозы: минус на старте дня

В пятницу аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России на сложившемся неблагоприятном внешнем фоне и локальной перкупленности.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может оказаться в минусе на старте дня, реагируя на негативный внешний фон".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со снижением порядка 0,2-0,5%, в районе 3475-3485 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3490, 3500 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он способен продолжить падение в район 3450-3460 пунктов. Этому способствует накопившаяся среднесрочная перекупленность локального рынка акций".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В пятницу рынок, похоже, получит еще одну возможность снять краткосрочную перекупленность и скорректироваться с локальных максимумов ближе к поддержкам 3400 по индексу Мосбиржи и 1440 пунктов по индексу РТС. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3540 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятно снижение российского рынка акций на открытии торговой сессии в пятницу. Фондовые рынки сейчас выглядят перекупленными, поэтому Байдена можно воспринимать как повод для коррекции на несколько процентов. Но вряд ли падение будет глубоким и продолжительным. Агрессивным инвесторам в пятницу можно попробовать заработать на снижении сильно перекупленных в последние дни "Роснефти" и "ЛУКОЙЛе". Лучше рынка могут вновь быть бумаги металлургов, которых поддержит ослабление рубля. Интересной идеей на рынке являются и бумаги черных металлургов".