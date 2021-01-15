15 января 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: минус на старте дня
В пятницу аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России на сложившемся неблагоприятном внешнем фоне и локальной перкупленности.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может оказаться в минусе на старте дня, реагируя на негативный внешний фон".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со снижением порядка 0,2-0,5%, в районе 3475-3485 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3490, 3500 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он способен продолжить падение в район 3450-3460 пунктов. Этому способствует накопившаяся среднесрочная перекупленность локального рынка акций".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В пятницу рынок, похоже, получит еще одну возможность снять краткосрочную перекупленность и скорректироваться с локальных максимумов ближе к поддержкам 3400 по индексу Мосбиржи и 1440 пунктов по индексу РТС. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3540 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятно снижение российского рынка акций на открытии торговой сессии в пятницу. Фондовые рынки сейчас выглядят перекупленными, поэтому Байдена можно воспринимать как повод для коррекции на несколько процентов. Но вряд ли падение будет глубоким и продолжительным. Агрессивным инвесторам в пятницу можно попробовать заработать на снижении сильно перекупленных в последние дни "Роснефти" и "ЛУКОЙЛе". Лучше рынка могут вновь быть бумаги металлургов, которых поддержит ослабление рубля. Интересной идеей на рынке являются и бумаги черных металлургов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
15 января 2021 года 11:40
Рубль в ближайшее время, скорее всего, останется в диапазоне 73,00-74,20 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.
Разворот к росту в основных ЕМ валютах не обошел стороной и рубль, который укрепился к доллару на 0,7%, до 73,20 руб./$1. Консолидация... читать дальше
.
15 января 2021 года 11:24
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $61 с целью $68 за штуку" на срок 6 месяцев", открытую 22 декабря 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании.
Доходность по идее составила 11,5% менее чем за месяц.
"14... читать дальше
.
15 января 2021 года 11:08
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги Сбербанка и устанавливают целевую цену 326,9 руб. по обыкновенным акциям и 294,2 руб. - по привилегированным. Потенциальная доходность с учетом дивидендов - 20,3% и 22,5% соответственно, говорится в обзоре инвесткомпании.
"Сбербанк обладает самой... читать дальше
.
15 января 2021 года 10:44
Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат снижение к нижней границе диапазона $50-55 за баррель, реагируя на ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
Цены на нефть марки Brent продолжают оставаться под давлением, констатирует управляющий... читать дальше
.
15 января 2021 года 10:25
По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", в краткосрочной перспективе на развитых рынках возможна коррекция вниз до 10%, и облигации, вероятно, покажут лучший результат по сравнению с акциями, отмечается в комментарии инвестбанка.
"Быстрый рост цен рисковых активов за последние 2-3 месяца в... читать дальше
.
15 января 2021 года 10:25
Москва. 15 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти. читать дальше
.
15 января 2021 года 10:08
Возможен дальнейший рост доходности ОФЗ в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Доходность локальных гособлигаций развивающихся стран Азии в пятницу утром растет на 1-3 б. п., десятилетних гособлигаций США - снижается после роста накануне. В этих условиях доходность ОФЗ может... читать дальше
.
15 января 2021 года 09:55
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность Сбербанка и Гайдаровский форум:
- Сбербанк представит результаты за 2020 год по РСБУ;
- В России продолжается Гайдаровский форум, на котором выступят представители... читать дальше
.
15 января 2021 года 09:50
Курс рубля, скорее всего, ослабнет по отношению к доллару в начале торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
Основным поводом к продажам в национальной валюте в пятницу может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent... читать дальше
.
15 января 2021 года 09:41
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, вероятно, в диапазоне 3475-3485 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со снижением порядка 0,2-0,5%, в районе 3475-3485 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
.
15 января 2021 года 09:40
Москва. 15 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.
15 января 2021 года 09:27
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с небольшими потерями. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, за исключением Австралии. Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются. читать дальше
.
15 января 2021 года 09:24
Оснований для продолжения ралли нефтяных цен в настоящее время нет, считают эксперты BCS Express.
"Оснований для продолжения ралли в ценах на нефть марки Brent не наблюдается. Более того, текущие уровни выглядят чересчур оптимистичными и не учитывают возможных проблем, с которыми может столкнуться... читать дальше
.
15 января 2021 года 09:11
Вероятно снижение российского рынка акций на открытии торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии "Алор Брокер".
Американские фьючерсы снижаются в пятницу утром на полпроцента, ушли в район $56 за баррель котировки нефти марки Brent, после небольшой паузы возобновился рост доллара. Столь... читать дальше
.
15 января 2021 года 09:01
Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи является уровень 3520 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Подъем российского рынка акций в четверг - это не наша внутренняя история. Рост продолжается в целом по рынкам развивающихся стран. Так, индекс MSCI Emerging Markets в... читать дальше
.