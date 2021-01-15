Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, вероятно, в диапазоне 3475-3485 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет, вероятно, в диапазоне 3475-3485 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со снижением порядка 0,2-0,5%, в районе 3475-3485 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3490, 3500 пунктов, - пишет старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он способен продолжить падение в район 3450-3460 пунктов. Этому способствует накопившаяся среднесрочная перекупленность локального рынка акций".

Также эксперт отмечает, что во второй половине пятницы в США состоится публикация большого количества значимых макроэкономических показателей. Косвенное влияние на российские фондовые индексы, по мнению Манжоса, способна оказать декабрьская статистика по изменению объема розничных продаж за океаном (16:30 МСК).

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